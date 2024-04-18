В клубе «Калининград Сити Джаз» выступит музыкант мирового уровня Фрэнк МакКомб

Встречаемся 30 апреля! Фестиваль «Калининград сити джаз», который пройдет на Певческом поле Центрального парка культуры и отдыха со 2 по 4 августа, открывает джазовый сезон концертом звезды соула Фрэнка МакКомба.

Американский певец из Кливленда, где его официально признали главным артистом города, не просто феноменальный исполнитель, он также потрясающий клавишник, пианист, продюсер, композитор и человек, занимающийся музыкой более половины своей жизни.

Фрэнк работал с такими звёздами, как Prince, Stevie Wonder, Chaka Khan, Will Smith, Candy Dulfer, George Duke, Dennis Chambers, Frankie Beverly and Maze, The Roots, Lalah Hathaway и многими другими. Творчество Фрэнка одновременно представляет собой симбиоз наиболее популярных жанровых направлений в США, таких как: R&B, соул, госпел и джаз — и, на сегодняшний день, он является одним из наиболее уважаемых персон в мире музыки.

Приезд в Россию окажется поистине феноменальным событием для поклонников творчества Фрэнка и ценителей музыкальной эстетики всех возрастов!
Билеты можно приобрести по ссылке.
Вход с 20:00, начало в 21.00

Бронь столов на концерт по тел. 31-07-31, паб «Лондон» (Проспект Мира, 33).

18+
ООО «Пирамида-Калининград», Калининград г, Ключевая ул, дом 25Б, ОГРН 1033902832413


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