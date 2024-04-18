Сколько стоит банкротство, и почему оно не всегда ведет к списанию долгов

Сколько на самом деле стоит процедура банкротства, и сколько по времени занимает этот процесс. За ответами мы обратились к генеральному директору калининградского офиса компании «Должников нет» Сергею Комиссарову.





Что такое банкротство физических лиц?

Банкротство физических лиц — это законная возможность списать долги: например, кредиты в банках или займы в микрофинансовых организациях. В независимости от количества и взятых сумм, все долги можно списать грамотно и по закону. Эта процедура не для тех, кто решил набрать максимальное количество кредитов, а потом хочет сделать вид, что не может их платить. Есть много нюансов, в которых неспециалисту будет сложно разобраться: например, признание человека банкротом не всегда подразумевает, что все задолженности будут списаны.

Получается, что само банкротство не означает 100% списание долгов?

Верно, и это очень важный момент — прохождение процедуры банкротства не гарантирует списание долга. Об этом нюансе во многих компаниях не говорят, чтобы не терять клиентов, и у людей формируются ложные ожидания о процедуре. Я считаю такую работу некорректной, и в «Должников нет» еще на консультации мы детально разбираем с каждым клиентом конкретно его ситуацию.

Сколько стоит сопровождение банкротства?

Итоговая стоимость услуги формируется из нескольких составляющих: стоимость услуг юриста и обязательные платежи, которые одинаковы для всех, кто входит в процедуру.

Вот список примерных затрат:

Госпошлина — 300 р.

Депозит суда на оплату услуг арбитражного управляющего — 25 000 р.

Канцелярские и почтовые расходы при подаче заявления — около 5 000 р.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — 451 р.

Публикации в СМИ, например в «Коммерсанте» — 11 000 — 13 000 р. По закону каждый банкрот должен делать публикации, чтобы, условно, любой желающий имел доступ к этой информации и мог предъявить свои требования.

Дополнительные почтовые расходы, запросы в банки, органы, требования о включении кредиторов в реестр, собрания (на протяжении процедуры) и т.д.

В среднем получается около 60 000 рублей. К этой сумме прибавляется стоимость юридических услуг. Достаточно распространена ситуация, когда компании при заключении договора на сопровождение банкротства не включают вышеописанные обязательные платежи в итоговую сумму.

Совсем недавно у нас как раз был такой случай. В январе к нам обратилась Татьяна. У неё два потребительских кредита на сумму в 530 000 р. и микрозаймы на 100 000 р.

Весной прошлого года Татьяна попала под сокращение. Доходы упали, поэтому она стала использовать кредитные карты для погашения основных кредитов, а когда лимиты были исчерпаны, обратилась за микрозаймами.

К нам Татьяна пришла за консультацией о нюансах прохождения процедуры. Мы сразу сказали, что в ее случае можно использовать процедуру банкротства, т.к. закон позволяет списать ей все долги. Стоимость сопровождения процедуры под ключ составила 155 000 рублей, в рассрочку на 12 месяцев ежемесячный платеж получился всего 12 917 р.

Татьяна ушла думать, но примерно через 2 недели вернулась вновь, а на руках у неё был подписанный договор с другой юридической компанией. К нам она пришла, потому что засомневалась в сделанном выборе. В офисе компании, с которой она заключила договор, менеджер сказал, что стоимость процедуры составит 130 000 рублей. Договор она подписала, потому что это было дешевле, чем сумма, которую ей озвучили мы. Но после прочтения полных условий договора она поняла, что в сумму не входит ряд обязательных платежей, о которых я говорил ранее. И действительно. По данному договору в 130 000 рублей входила только стоимость юридических услуг.

Изучив договор, мы вместе с Татьяной рассчитали итоговую стоимость по нему, и с учетом всех расходов сумма получилась около 190 000 рублей. В итоге Татьяна расторгла договор с другой компанией и выбрала нас сопровождать процедуру банкротства.

Сколько времени длится процедура банкротства?

В «Должников нет» этот процесс занимает в среднем 8-10 месяцев, но для того, чтобы понять, как это работает на рынке юридических услуг, расскажу историю уже другого нашего клиента.

Александр обратился к нам в декабре 2023 года. У него был необычный запрос. Вместо стандартной консультации с анализом возможности списания его долгов он практически сразу стал спрашивать, как быстро мы подаем заявление о банкротстве после подписания договора.

После недолгой беседы выяснилось, что Александр уже начал работать с другой юридической фирмой еще летом 2023 года. Но его крайне не устроила скорость движения его дела. На вопрос «Почему дело не движется?», ему просто ответили, что еще несколько платежей — и заявление обязательно подадут. Оказалось, что юристы просто не дают делу ход до тех пор, пока клиент не оплатит полностью все юридические услугу. По сути, авансом. Изучив сайт арбитражного суда, мы выяснили, что заявление о банкротстве юристы Александра действительно так и не подали несмотря на то, что он платил им уже полгода.

Для нашей компании это нонсенс, потому что мы начинаем работу по делу уже после первого платежа. Узнав об этом, Александр расторг договор с юридической фирмой и обратился к нам. Кстати, его заявление уже удовлетворено, и Александр получил определение о признании банкротом. Еще несколько месяцев — и он будет полностью свободен от долгов.

Компания «Должников нет» ежемесячно помогает более 3,5 тыс. людей начать новую жизнь: без долгов, коллекторов и стресса! Если вы попали в сложную ситуацию, в результате которой вы не можете выполнять свои финансовые обязательства, то обращайтесь в «Должников нет»!



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