«МегаФон» сообщил о появлении «коврового покрытия» в Калининградской области

Стабильную связь и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с смогут оценить жители 10 поселков Калининградской области — оператор запустил новое телеком-оборудование. Теперь местные жители могут пользоваться онлайн-сервисами, которые для горожан уже давно стали обыденными — госуслуги, дистанционная запись к врачу, веб-ресурсы для работы, образовательные курсы и развлечения.

«МегаФон» охватил своей сетью поселки Апрелевка, Малинники, Родники, Храброво Гурьевского округа, поселок Чехово Багратионовского района, поселок Крылово Правдинского района и Гастеллово Славского района Калининградской области.

Местным жителям и посетителям этих территорий стали доступны современные цифровые сервисы, в том числе технология VoLTE, которая обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение. Аналитики оператора отмечают, что популярность современных звонков через VoLTE выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.


«Перед нами стоит амбициозная задача: обеспечить „ковровое покрытие“ сети во всех населённых пунктах Калининградской области. Оно позволит нашим абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом без прерываний в любой точке региона. Данная задача решается инженерами „МегаФона“ за счет установки новых объектов связи, выбора оптимальных локаций для оборудования, динамического использования частотных слоев и рефарминга», — прокомментировал улучшения на сети директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

По оценке «МегаФона», самыми активными интернет-пользователями оказались жители поселка Апрельевка, здесь средний объем трафика больше чем в 2 раза превышает средний трафик посёлков, попавших под модернизацию.


Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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