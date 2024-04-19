«Планета Спорт»: новое поступление одежды и обуви, большой выбор велосипедов

Новое поступление спортивной одежды и обуви уже в продаже!

«Планета Спорт» представляет стильные и удобные модели спортивной одежды и обуви Puma, Reebok, New balance, Asics, которые станут отличным дополнением к вашему активному образу жизни.

В ассортименте «Планета Спорт» вы найдете разнообразные принты — от базовой классики и ярких цветовых решений до модных животных мотивов. Носите особенные модели и подчеркните свою индивидуальность!

Выбрать одежду и обувь

Не упустите возможность обновить свой гардероб и стать на шаг ближе к идеальному спортивному образу! Ты можешь быть стильным и спортивным #вместе_с_планетой!







Широкий ассортимент моделей велосипедов для всех возрастов и уровней подготовки!

Горные — для тех, кто предпочитает активный отдых на природе;

Городские — для комфортных поездок по улицам и велодорожкам;

Шоссейные — для скоростных заездов по городу;

Гревел — для мягкой езды по пересеченной местности;

Электро — для преодоления расстояний без усилий;

Детские — для маленьких любителей катания;

Складные — для неожиданных прогулок, удобны в перевозке;

Выбрать велосипед

Сейчас самое время стать обладателем нового байка или обновить свою коллекцию велосипедов и насладиться комфортными прогулками на свежем воздухе. Приходите и выбирайте идеальный велосипед для себя или своих близких в «Планета Спорт»!





Кроме того, еще у нас большое поступление запчастей и аксессуаров для ваших велосипедов!

Ты можешь весело катить на новом байке #вместе_с_планетой !

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Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

+7 (4012) 388-897

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