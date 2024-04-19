«Планета Спорт»: новое поступление одежды и обуви, большой выбор велосипедов

Новое поступление спортивной одежды и обуви уже в продаже!

«Планета Спорт» представляет стильные и удобные модели спортивной одежды и обуви Puma, Reebok, New balance, Asics, которые станут отличным дополнением к вашему активному образу жизни.

В ассортименте «Планета Спорт» вы найдете разнообразные принты — от базовой классики и ярких цветовых решений до модных животных мотивов. Носите особенные модели и подчеркните свою индивидуальность!

Выбрать одежду и обувь

Не упустите возможность обновить свой гардероб и стать на шаг ближе к идеальному спортивному образу! Ты можешь быть стильным и спортивным #вместе_с_планетой!



Широкий ассортимент моделей велосипедов для всех возрастов и уровней подготовки!

Горные — для тех, кто предпочитает активный отдых на природе;
Городские — для комфортных поездок по улицам и велодорожкам;
Шоссейные — для скоростных заездов по городу;
Гревел — для мягкой езды по пересеченной местности;
Электро — для преодоления расстояний без усилий;
Детские — для маленьких любителей катания;
Складные — для неожиданных прогулок, удобны в перевозке;

Выбрать велосипед

Сейчас самое время стать обладателем нового байка или обновить свою коллекцию велосипедов и насладиться комфортными прогулками на свежем воздухе. Приходите и выбирайте идеальный велосипед для себя или своих близких в «Планета Спорт»!


Кроме того, еще у нас большое поступление запчастей и аксессуаров для ваших велосипедов!

Ты можешь весело катить на новом байке #вместе_с_планетой !

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram:@planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
Доставка ваших заказов!


Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
planetasport.ru

Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
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