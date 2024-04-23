Когда нужна кровля, забор, сэндвич-панели: один ответ на все вопросы

Традиционно весенне-летний сезон — горячая пора для компаний, которые производят и продают кровельные материалы. Если вашему дому нужна кровля, причем высокого качества — тогда самое время обратиться в компанию «Такт»!

Почему именно «Такт»?

«Такт» работает на рынке кровельных материалов Калининградской области с 1991 года и за этот период заслужил репутацию одного из ведущих предприятий отрасли. На сегодняшний день компания располагает современным высокотехнологичным оборудованием и предлагает товар преимущественно собственного производства. Металлочерепица, профнастил, сэндвич-панели и доборные элементы — вся продукция «Такта» сертифицирована и по качеству не уступает ведущим мировым производителям.

Особенно активным спросом у клиентов компании «Такт» пользуются металлочерепица и профнастил: изготовленные из оцинкованной стали с полимерным покрытием, эти материалы характеризуются высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии, небольшим весом и минимальной нагрузкой, выгодно отличаясь от шифера, рубероида и керамической черепицы.

Топ-3 металлочерепицы от компании «Такт»

— Металлочерепица «Антей» по ряду основных свойств максимально приближена к натуральной кровле, но при этом имеет меньший вес и приемлемую стоимость. Высокую прочность изделию придают предусмотренные конструкцией ребра жесткости, а также оптимально подобранные размеры профиля (высота и шаг волны). Такая кровля не боится механических воздействий, не деформируется и надолго сохраняет свой изначальный внешний вид. Металлочерепица «Антей» производится как в классическом формате, так и в усовершенствованном модульном решении, характеризующемся компактными размерами листа и высоконадежными соединениями. Важными преимуществами модульной металлочерепицы «Антей» являются простота и удобство монтажа, минимальное количество отходов в процессе установки, а также высокие эстетические характеристики (обусловленные отсутствием видимых швов).





— Металлочерепица «Монтеррей» по внешнему виду имеет сходство с натуральной черепицей, но она намного легче и дешевле. Кровля с использованием этой металлочерепицы будет выглядеть в классическом стиле и в тоже время индивидуально.





— Металлочерепица «Каскад» отличается оригинальным рисунком, напоминающим плитку шоколада. Эксклюзивная геометрия профиля создает уникальный визуальный эффект, отличающий ее от привычной волнообразной металлочерепицы. Кроме того, «Каскад» отличается дополнительной жесткостью формы. Также этот вид металлочерепицы наиболее экономичный из всех профилей, так как обладает низким коэффициентом сжатия.





Не кровлей единой

Помимо металлочерепицы в ассортименте компании «Такт» имеется современный строительный материал — кровельные и стеновые сэндвич-панели с различными наполнителями. Такие панели могут использоваться в качестве самостоятельного строительного материала, для возведения боксов, бытовок, ангаров, складов и даже загородных домов. Также этот материал применим для монтажа перекрытий внутри помещения, для облицовки и восстановления фасадов зданий и стен. При этом благодаря наличию термопресса в компании «Такт» сроки изготовления сэндвич-панелей оказываются минимальными.





«Такт» — гарантия качества!

Уже 33 года «Такт» растёт и развивается, занимая лидирующее положение на рынке, и все это время остаётся неизменной миссия компании: «Решаем проблемы с высоким уровнем качества и сервисом услуг». Здесь ценят каждого клиента и делают всё возможное для комфортного и приятного сотрудничества.

Высококвалифицированные специалисты компании «Такт» всегда готовы ответить на все вопросы клиентов:



расскажут об отличиях видов материалов и покрытий, производителей;

индивидуально подберут наилучший вариант для вашей кровли;

бесплатно выполнят замеры и расчет необходимого количества кровли и комплектующих с учетом особенностей климата, конструктива кровли и пожеланий клиента;

проконсультируют по вопросам монтажа.

Не только надежно, но и выгодно!

Для своих постоянных и новых клиентов компания «Такт» объявляет акцию* на многие виды продукции. Не упустите возможность приобрести качественные кровельные материалы по выгодным ценам, обеспечив свой дом надежной и долговечной защитой! Обращайтесь в «Такт» — и вам обязательно помогут!





Отправить запрос на расчет количества и стоимости требуемого кровельного покрытия, комплектующих, водосточных систем, утеплителей: info@takt-k.ru.

Наш адрес: г. Калининград, пос. Чкаловск, ул. Гавриленко, 33.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9 до 18, в субботу — с 10 до 14.



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