Калининград — в тренде: усовершенствуйте ремонт акустическими панелями

Качественный ремонт отличают эстетичность, функциональность и комфорт. Трендом последних лет становится минимализм с его четкими линиями, отсутствием в помещениях визуального шума и чистой цветовой палитрой.

Немаловажную роль в современном дизайне интерьера играют экологичность и хорошая акустика. Добиться этого можно с помощью акустических панелей — отделочного материала, который с уверенностью можно назвать революционным.



Такие панели позволяют не только придать внутреннему пространству современный вид, но и создать атмосферу комфорта. Главные преимущества этого декоративно-отделочного материала — звукопоглощение, устранение эха, легкость монтажа и приемлемая стоимость. К строительному сезону-2024 акустические панели появились в продаже и в Калининграде. Новинку можно найти в офисе компании «КлисКо» либо заказать в интернет-магазине продавца.

Панеликрупного концерна в Китае. Компания «КлисКо» работает в Калининграде более 20 лет и зарекомендовала себя как надежный поставщик стройматериалов различной ценовой категории: от экономкласса до люкса. Специалисты «КлисКо» регулярно отслеживают мировые тренды в отделке интерьера и тщательно выбирают оптимальные современные варианты для жителей региона.

Акустические панели в последнее время приобрели популярность в Европе. Этот материал выбирают те, кто стремится повысить качество жизни и создать удобство для близких. В помещениях с плохой акустикой возникает реверберация, которая может снижать концентрацию внимания, ухудшать понимание речи и приводить к головным болям. Акустические панели позволяют избежать этих проблем. Они представляют собой реечные конструкции, в основе которых — войлок черного цвета толщиной 9 миллиметров. Этот материал эффективно поглощает звуковые волны, устойчив к влаге, воздухопроницаем и не требует дополнительного ухода. Панели отделаны рейками из мебельного МДФ, покрытого натуральным шпоном либо шпоном файн-лайн, который имитирует не только внешний вид, но и фактуру материала из ценных пород древесины.

В магазине «КлисКо» есть в наличии четыре вида отделки: натуральное покрытие из дуба и ореха и шпон файн-лайн цвета тик и клен. Все панели представлены в стандартном размере 2,8 м в высоту и 0,6 м в ширину. Важное преимущество такого отделочного материала — простота монтажа. Это, пожалуй, идеальный вариант для тех, кто решил сделать ремонт самостоятельно и освежить уже созданный интерьер.

Для установки панелей потребуются монтажный клей либо шурупы и дрель, пила и универсальный нож для обрезки конструкций по размеру. Панели стыкуются с помощью скрытого паза, что позволяет выполнить монтаж быстро и без строительной грязи. Усовершенствовать пространство можно примерно за час. Этот материал подходит для отделки как жилых помещений, так и офисов.

Помимо акустических панелей в «КлисКо» представлен широкий выбор других отделочных материалов. В магазине на ул. Индустриальной вы найдете обрезные пиломатериалы, строганые брус и доску, имитацию бруса, вагонку и террасную доску. Кроме того, в продаже есть широкий выбор столешниц из дерева, комплектующие для лестниц, продукция из бамбука и дерево для бани и сауны.

Полный ассортимент представлен на сайте «КлисКо». Информацию о товарах также можно получить по телефону +7 (4012) 430-400.



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