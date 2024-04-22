28 апреля «День ярких эмоций» откроет новый сезон в парке аттракционов «Юность»

Приглашаем всех на праздничное открытие нового сезона. Вас ждёт миллион впечатлений!

Катайся, развлекайся и получай подарки! Только 28 апреля у вас есть возможность получить один из 500 призов! За приобретённые билеты на аттракционы на сумму свыше 1000 рублей вы получаете возможность случайным образом определить свой приз!

Наш праздник будет ярким и насыщенным.
Вы сможете сделать бесплатное фото на память.
Вас удивят наши фокусники и другие герои.
Мастера аквагрима нанесут яркие рисунки на лица Ваших детей.

Вас ждут:

— Песни, танцы, игры и конкурсы
— Кавер-группа «Диско Дяди»
— Средневековый балаган
— Шоу мыльных пузырей
— Мимы и фокусы
— Научное шоу

Приходите сами, с детьми и с друзьями! Будет весело!
Начало в 13:00.
Вход свободный.
0+

Срок проведения: 28 апреля с 13:00 до 17:00. Акция может быть завершена досрочно в случае исчерпания призового фонда. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте организатора: www.park-unost.ru.




Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
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