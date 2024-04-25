Где купить в Калининграде настоящую икру по вкусной цене к Великой Пасхе

Пасха — самый главный христианский праздник, который отмечается в честь Воскресения Иисуса Христа, произошедшего на третий день после его распятия на кресте. Во всём мире Пасху празднуют с особым размахом и весельем.

Пасхальные яйца, куличи и пироги являются неотъемлемой частью торжества, и они станут ещё вкуснее с малосольной нежной красной икрой, рыбой или морепродуктами от «Икорного дома».

«Икорный дом» — одна из немногих компаний, которая пока так и не подняла цены на свою продукцию!

В «Икорном доме» всегда бесплатная дегустация перед покупкой — до 15 видов икры с разных заводов Дальнего Востока. Так как у всех разные предпочтения, а ассортимент удивляет, нужно чтобы каждый выбрал икру на свой индивидуальный вкус.


В «Икорном доме» нет уценок, распродаж и псевдоскидок  — вкусная цена на красную икру каждый день, так как:

  • Икра закупается большими партиями, напрямую с заводов Дальнего Востока, поэтому у нас хорошая закупочная цена;
  • Минимальная наценка;
  • Нет залежавшейся продукции;
  • Новые поставки по 2–3 раза в неделю;
  • Температура и условия хранения такие же, как на заводах-изготовителях, в специальном оборудовании, поэтому продукт всегда свежий!

Помимо красной и чёрной икры имеется огромный выбор рыбы, морепродуктов, полуфабрикатов из морепродуктов, колбасных и мясных изделий из дикого мяса.


В «Икорном доме» вкусная рыбка малосолёная, натурального холодного и горячего копчения, вяленая рыба, свежемороженая и рыбные деликатесы.

Вся готовая рыба:

  • без консервантов;
  • без растворителей костей;
  • без красителей;
  • без глутамата;
  • без жидкого дыма;
  • с минимумом соли (всего 2,5–3%).

Поскольку вся рыба не содержит никакой химии, она полезная для организма и очень вкусная!

Морепродукты в «Икорном доме» дикие, что делает их также очень полезными и безупречно вкусными, и они безо льда, в них нет лишнего веса.

Некоторые виды морепродуктов — например креветки или конечности камчатского краба — уже сварены в очищенной морской воде на заводах, где они добываются. Стоит их разморозить в микроволновой печи — и сразу можно наслаждаться изысканным вкусом!


Полуфабрикаты в виде различных пельменей и котлет из рыбы и морепродуктов в «Икорном доме» тоже полезные, так как они:

  • без добавок;
  • без растительного белка;
  • без молочного белка;
  • без консервантов;
  • без красителей;
  • без глутамата;
  • без химии;
  • без ГМО.

Также в наличии в «Икорном доме» интересная линейка мясных и колбасных изделий из дикого мяса: колбасы, бастурма, карпаччо, вяленое и сушёное мясо, в виде паштетов и в тушёном виде. Олень, лось, медведь, конина, барсук, куропатка, страус, бобёр, глухарь и многое другое.

Продукция в красивых упаковках — она будет идеальным подарком на любой праздник для себя и для близких.

Итак, не стоит ломать голову над подарками. Все бегом в «Икорный дом» за вкусными дополнениями к пасхальным куличам и яйцам! В головном магазине на ул. Шахматной, 4 «В» (автобусные маршруты: 19, 24, 26, 32, 44), самый большой ассортимент, там вы найдете не только вкусную и свежую икру и рыбу, но и мясные и колбасные изделия из «дикого» мяса, вяленое, сыровяленое, сырокопчёное, карпачо, бастурма и другие новинки в разных подарочных упаковках. Эти деликатесы по приятной цене украсят любой стол.

С «Икорным домом» всегда вкусно, полезно и выгодно! Ждём вас в наших магазинах.

Справка

Икорный Дом Головной магазин

г. Калининград, ул. Шахматная, 4-В, ор-р Гостиница и учебный корпус РАНХиГС и ЖК «Цветной Бульвар»
+7 911 492 57 22

Икорный Дом филиал

г. Калининград, ул. Нарвская, 115, ТД «Нарвский» (за ТЦ «Балтийская галерея», мн. Сельма)
+7 911 492 57 22
503
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