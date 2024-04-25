Как сделать барбекю полезным?

Впереди майские праздники, прогноз погоды благоприятный, и поэтому все с нетерпением ждут возможности приготовить барбекю на лоне природы.
Заменить традиционное мясо и сделать гриль более полезным помогут свежие шампиньоны.
Расскажем, как их приготовить правильно.
Натуральная и полезная еда может быть еще и вкусной.
Шампиньоны — настоящий суперфуд, доступный круглый год, и главное — не нужно тратить время на подготовку: культивированные шампиньоны чистые и полезные.
В Калининградской области уже 8 лет выращивают шампиньоны под брендом «Король Шампиньон». Ежедневно на агроферме «Биобалт» в поселке Матросово 40 сотрудников собирают свежий урожай шампиньонов. Часть из них попадает на полки магазинов в привычном виде — свежих шампиньонов. Другая часть поставляется в виде грибных котлет, которые лучше всего готовить на аэрогриле. Котлеты из шампиньонов «Королевские» или «Купеческие» с добавлением различных овощей. Приобрести их можно в отделах замороженной продукции в супермаркетах «Виктория», «Спар», «Мираторг», сети магазинов замороженной продукции «Ледяное сердце». В мае компания «Биобалт» предложит своим покупателям новинку, которая придется по вкусу как любителям шампиньонов, так и мясоедам.
Миссия семейного предприятия «Биобалт» — производство качественных шампиньонов для приготовления блюд, позволяющих питаться вкусно, разнообразно и с пользой для здоровья. Покупатели, выбравшие торговую марку «Король Шампиньон», могут быть уверены в полезности и качестве продукции..
Шампиньоны в аэрогриле можно жарить, тушить, запекать, фаршировать, и результат будет великолепным. Наиболее простой способ приготовления — шашлык из этих грибов. Делимся рецептом на майские праздники!
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Продукты для шашлыка из шампиньонов
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Шампиньоны
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20 штук
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Лук (по желанию)
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1 средняя головка
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Майонез
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3 столовых ложки
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Майоран сушеный
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1 чайная ложка
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Чеснок (по желанию)
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1 крупный зубчик
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Соль
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по вкусу
- Готовим маринад: в майонезе размешиваем сушеный майоран из расчета: на 3 столовых ложки майонеза 1 чайная ложка без горки майорана. Можно немного подсолить. Майоран добавляет глубину грибному аромату. Можно добавить чеснок, пропущенный через пресс.
- Заливаем грибы маринадом, затем аккуратно перемешиваем руками, чтобы маринад распределился равномерно. Оставляем мариноваться в холодном месте минут на 30.
- Луковицу чистим, режем пополам, а потом на дольки.
- Нанизываем на шампуры или шпажки шампиньоны вперемежку с луком. Жарим на мангале 10-15 минут. Время зависит от величины гриба.
Шашлык из шампиньонов готов. Он может быть гарниром или самостоятельным блюдом. Хрустящие, сочные и полезные шампиньоны — суперфуд для большой компании.
Выбирайте экологически чистые и полезные шампиньоны от агрофермы «Биобалт».
Приятного аппетита!