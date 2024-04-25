Как сделать барбекю полезным?

Впереди майские праздники, прогноз погоды благоприятный, и поэтому все с нетерпением ждут возможности приготовить барбекю на лоне природы.

Заменить традиционное мясо и сделать гриль более полезным помогут свежие шампиньоны.

Расскажем, как их приготовить правильно.

Натуральная и полезная еда может быть еще и вкусной.

Шампиньоны — настоящий суперфуд, доступный круглый год, и главное — не нужно тратить время на подготовку: культивированные шампиньоны чистые и полезные.





В Калининградской области уже 8 лет выращивают шампиньоны под брендом «Король Шампиньон». Ежедневно на агроферме «Биобалт» в поселке Матросово 40 сотрудников собирают свежий урожай шампиньонов. Часть из них попадает на полки магазинов в привычном виде — свежих шампиньонов. Другая часть поставляется в виде грибных котлет, которые лучше всего готовить на аэрогриле. Котлеты из шампиньонов «Королевские» или «Купеческие» с добавлением различных овощей. Приобрести их можно в отделах замороженной продукции в супермаркетах «Виктория», «Спар», «Мираторг», сети магазинов замороженной продукции «Ледяное сердце». В мае компания «Биобалт» предложит своим покупателям новинку, которая придется по вкусу как любителям шампиньонов, так и мясоедам.

Миссия семейного предприятия «Биобалт» — производство качественных шампиньонов для приготовления блюд, позволяющих питаться вкусно, разнообразно и с пользой для здоровья. Покупатели, выбравшие торговую марку «Король Шампиньон», могут быть уверены в полезности и качестве продукции..

Шампиньоны в аэрогриле можно жарить, тушить, запекать, фаршировать, и результат будет великолепным. Наиболее простой способ приготовления — шашлык из этих грибов. Делимся рецептом на майские праздники!

Продукты для шашлыка из шампиньонов Шампиньоны 20 штук Лук (по желанию) 1 средняя головка Майонез 3 столовых ложки Майоран сушеный 1 чайная ложка Чеснок (по желанию) 1 крупный зубчик Соль по вкусу

Готовим маринад: в майонезе размешиваем сушеный майоран из расчета: на 3 столовых ложки майонеза 1 чайная ложка без горки майорана. Можно немного подсолить. Майоран добавляет глубину грибному аромату. Можно добавить чеснок, пропущенный через пресс. Заливаем грибы маринадом, затем аккуратно перемешиваем руками, чтобы маринад распределился равномерно. Оставляем мариноваться в холодном месте минут на 30. Луковицу чистим, режем пополам, а потом на дольки. Нанизываем на шампуры или шпажки шампиньоны вперемежку с луком. Жарим на мангале 10-15 минут. Время зависит от величины гриба.

Шашлык из шампиньонов готов. Он может быть гарниром или самостоятельным блюдом. Хрустящие, сочные и полезные шампиньоны — суперфуд для большой компании.

Выбирайте экологически чистые и полезные шампиньоны от агрофермы «Биобалт».

Приятного аппетита!