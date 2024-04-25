Звуки «на дому»: в Калининграде начали бесплатно менять речевые процессоры

Калининградцам с тяжелыми нарушениями слуха впервые стала доступна замена речевого процессора в «домашнем» регионе по системе ОМС. Эту процедуру все носители кохлеарных имплантов должны проходить раз в пять лет. Раньше заменить процессор бесплатно можно было только в федеральных медцентрах в Москве или Санкт-Петербурге, а собраться в такую поездку получалось далеко не у всех. 19 апреля первый пациент смог заменить имплант в Калининграде, в специализированной клинике «МастерСлух».

«Любой кохлеарный имплант состоит из двух частей — внешней и внутренней. Внутреннюю часть системы помещают в улитку внутреннего уха во время операции, а внешняя — съемная. Это и есть речевой процессор, устройство размером с небольшую „коробочку“. Через микрофоны он улавливает звуки, разделяет на частотные полосы и преобразует в электрические импульсы, которые потом поступают во внутреннюю часть системы. А электроды передают его по волокнам слухового нерва в мозг», — рассказывает врач сурдолог-оториноларинголог Ксения Шаманова.

Кохлеарные импланты это высокотехнологичные электронные устройства, которые помогают пациентам при тяжелой форме тугоухости, то есть в случаях, когда обычные слуховые аппараты бессильны. Задача импланта — восстановить с помощью электрических импульсов связь между поврежденной по тем или иным причинам частью внутреннего уха (улиткой) и слуховым нервом, по которому звуковой сигнал поступает в мозг.Операцию по установке внутренней части импланта пациентам в норме достаточно сделать один раз. Причем важно, чтобы ребенку кохлеарный имплант был установлен как можно раньше, чтобы у него был шанс на нормальное речевое развитие. Малыш с таким устройством может развиваться, не отставая от сверстников. Взрослым кохлеарная имплантация проводится в случаях, когда слух утерян уже после формирования речи, а обычные слуховые аппараты не справляются. И если внутренняя часть устройства в норме работает постоянно, то внешняя, то есть речевой процессор, требует регулярной замены. По российским законам сделать это бесплатно можно раз в 5 лет.

Людей с кохлеарными имплантами в Калининградской области свыше 100 человек, больше половины из них — дети. Чтобы бесплатно заменить речевой процессор, им нужно ехать в ближайшие федеральные центры в Москву или Питер. Дорогу до столичных клиник, а также проживание пациентов бюджет оплачивает, но с ограничениями. А вот сопровождающий большую часть расходов оплачивает самостоятельно. Такая поездка и раньше была по карману далеко не каждой семье, а после того, как регион оказался в частичной транспортной блокаде, а развитие туризма привело к резкому росту цен на билеты, ситуация сильно ухудшилась.

«У некоторых пациентов с даты плановой замены речевого процессора прошло более 10 лет из-за того, что они не имеют возможности поехать в федеральные центры в силу разных причин. Это и маломобильные группы населения, и люди, ограниченные в финансовом плане. И, конечно, дети, так как кохлеарная имплантация в основном проводится именно детям», — поясняет Ксения Шаманова.

В Калининграде уже несколько лет работает специализированная сурдологическая клиника частной медицинской сети «МастерСлух». С 2018 года она развивает направление комплексной слухоречевой реабилитации в России. Важнейшим элементом ее подхода является доступность медпомощи для пациентов с нарушениями слуха. В медцентрах сети в Кургане, Ставрополе и Ростове-на-Дону речевые процессоры меняют давно, но чтобы оказывать такую услугу в Калининграде по программе госгарантий, пришлось несколько лет согласовывать финансирование с территориальным фондом ОМС. В этом году вопрос наконец был решен положительно. Теперь калининградские пациенты могут сами выбирать, где менять аудиопроцессор. Опция сделать это в федеральном центре при желании сохраняется.

«Очень важно, чтобы у пациентов была возможность получить услугу спокойно, в плановом порядке у себя дома. Федеральные центры обслуживают пациентов со всей страны, так что сроки ожидания там могут быть разными, — добавляет врач-сурдолог. — К тому же важен момент реабилитации и оперативной помощи пациентам в случае каких-либо проблем. Ведь иногда мало просто заменить процессор, необходимы повторные настройки, а этот вопрос сначала нужно проработать с сурдопедагогом и получить его рекомендации. Это крайне актуально для детей и пациентов и с сочетанными формами заболеваний».

«Наш медицинский центр обладает всем необходимым для проведения замены речевых процессоров: трое квалифицированных врачей, оборудование, программаторы всех основных систем наружной части кохлеарных имплантов. Разумеется, есть и лицензия на осуществление этого вида медицинской деятельности и реабилитации. В общем, все необходимое для соблюдения стандартов оказания этого вида медицинской помощи», — отметили в сети клиник «МастерСлух».

«Наш медицинский центр регулярно заблаговременно подает заявки на выделение необходимых финансовых объемов для оказания этой услуги для всех, кто к нам обратился. Однако выделения объемов из года в год не происходит. Пациенты сами вправе принять решение о том, где им удобнее проходить процедуру. Но в случае выделения необходимых объемов, мы готовы принять всех, у кого подходит срок замены аудиопроцессоров кохлеарных имплантов», — заключили в центре «МастерСлух».

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

На данный момент основными производителями систем кохлеарной имплантации являются компании из Австрии, Австралии, США и ЕС. Однако в последние два года стали появляться и системы китайского производства. Для настройки и замены речевого процессора разных производителей требуется разное оборудование. При этом сами процессоры не взаимозаменяемы, иными словами, внешняя часть импланта должна соответствовать внутренней.В частном медцентре уверены, что его мощностей хватит для того, чтобы обслужить всех желающих заменить процессор, не выезжая за пределы Калининградской области. Однако тут все зависит от объемов финансирования, которые одобряет комиссия территориального фонда.