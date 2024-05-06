Приглашаем на День открытых дверей в «Колледж сервиса и туризма»

Колледж сервиса и туризма — многофункциональное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку специалистов для предприятий и организаций сферы туризма, общественного питания и сервисного обслуживания. В субботу, 18 мая, в 11:00 в колледже традиционно пройдет День открытых дверей. Абитуриенты смогут встретиться с директором учебного заведения, руководителями образовательных программ и представителями приемной комиссии.

Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с актуальными и перспективными требованиями работодателей к квалификации работников с учётом потребности регионального рынка труда, реализации инвестиционных проектов на территории Калининградской области.

Партнерами Колледжа в вопросах подготовки кадров выступают более 100 предприятий и организаций, а также ведущие региональные объединения работодателей сферы туризма и гостеприимства: Ассоциация рестораторов и отельеров Калининградской области, Ассоциация предприятий индустрии туризма Калининградской области.

Все обучающиеся обеспечиваются местами практик. Высокое качество подготовки обеспечивает гарантированное трудоустройство более 70% выпускников. Каждый второй выпускник работает по полученной специальности или профессии.



В 2024 году «Колледж сервиса и туризма» объявляет набор по направлениям:

На базе 9 класса на бюджетной основе:
43.02.06 Сервис на транспорте (2 г. 10 мес.)
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (3 г. 10 мес.)
43.02.16 Туризм и гостеприимство (2 г. 10 мес.)
43.02.17 Технологии индустрии красоты (2 г. 10 мес.)

На базе 9 класса на платной основе:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (3 г. 10 мес.)
43.02.17 Технологии индустрии красоты (2 г. 10 мес.)

На базе 11 класса на бюджетной основе:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (2 г. 10 мес.)
43.02.16 Туризм и гостеприимство (1 г. 10 мес.)
43.02.17 Технологии индустрии красоты (1 г. 10 мес.)



«Колледж сервиса и туризма» — это:

— Базовая профессиональная образовательная организация кластера «Сфера услуг и туризм» в Калининградской области,
— Образовательная площадка с современными мастерскими по компетенциям «Туризм», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «Ногтевой сервис»,
— Член Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области,
— Член Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области,
— Партнер Балтийской высшей школы гастрономии,
— Партнер ведущих бизнес-компаний сферы гостеприимства Калининградской области.

Для поступления необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, гражданство (паспорт или временное удостоверение личности) и документ государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном (оригинал или копию). Документы можно лично предоставить в приёмную комиссию или воспользоваться сервисом электронной подачи документов.

Приемная комиссия начинает работу с 20 июня 2024 г.

Адрес: г. Калининград, ул. Литовский вал, 27а
Телефон для справок: +7 (4012) 58-18-71
Справка

Колледж сервиса и туризма корпус № 1

г. Калининград, пр-т Ленинский, 42Б
+7 (4012) 64 35 67
+7 (4012) 64 47 04
спокст.рф

Колледж сервиса и туризма корпус № 3

г. Калининград, ул. Литовский Вал, 27А
+7 (4012) 58 18 71
+7 (4012) 46 71 68
спокст.рф
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Реклама. «Колледж сервиса и туризма», ИНН 3908005721
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