В Калининграде Автостоянка на Портовой сменила адрес

Всем известный автостояночный комплекс на Портовой, 20В, после 19 лет работы, переехал. Теперь он располагается по адресу: улица Портовая, здание 51, рядом с дилерским центром FAW Bestune.

Это всего в 700 метрах от прежнего места расположения и на той же улице. Общая площадь нового пространства составляет более 16 000 квадратных метров, что значительно больше предыдущего. На территории расположен удобный паркинг, все предлагаемые автомобили находятся под навесом с видеонаблюдением.

Также есть автомойка самообслуживания, которая позволит вам быстро и удобно привести свой автомобиль в порядок. В будущем планируется открытие уютного кафе со всеми удобствами, где вы сможете отдохнуть после долгого выбора автомобиля.

Приобретайте автомобиль с пробегом в комфортных условиях.

Диспетчер автостояночного комплекса: 52-33-01
Адрес: ул. Портовая, 51 (ориентир — дилерский центр FAW Bestune)


75
Реклама. ИП Кутузов Руслан Иванович, ИНН 390700664348
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter