В Калининграде Автостоянка на Портовой сменила адрес

Всем известный автостояночный комплекс на Портовой, 20В, после 19 лет работы, переехал. Теперь он располагается по адресу: улица Портовая, здание 51, рядом с дилерским центром FAW Bestune.

Это всего в 700 метрах от прежнего места расположения и на той же улице. Общая площадь нового пространства составляет более 16 000 квадратных метров, что значительно больше предыдущего. На территории расположен удобный паркинг, все предлагаемые автомобили находятся под навесом с видеонаблюдением.

Также есть автомойка самообслуживания, которая позволит вам быстро и удобно привести свой автомобиль в порядок. В будущем планируется открытие уютного кафе со всеми удобствами, где вы сможете отдохнуть после долгого выбора автомобиля.

Приобретайте автомобиль с пробегом в комфортных условиях.

Диспетчер автостояночного комплекса: 52-33-01

Адрес: ул. Портовая, 51 (ориентир — дилерский центр FAW Bestune)

