Дарим 100% стоимости велосипеда за его покупку

Еще одна мотивация купить велосипед: «Планета Спорт» дарит 100% стоимости велосипеда в качестве скидки на следующую покупку!

Проведи майские праздники активно и с выгодой!

С 27 апреля по 12 мая при за приобретение любого велосипеда вам возвращаются все 100% от стоимости покупки.* Полученные начисления можно сразу потратить на оплату до 30% от стоимости следующей покупки в период до 19 мая 2024 г. включительно и приобрести на них любой товар из ассортимента магазина.**⠀⠀

«Планета Спорт» предлагает велосипеды для всех возрастов и уровней подготовки!

Для активных покатушек по лесным тропам и легких городских прогулок! Выбирай свой велосипед и получай скидку сразу! Ты можешь обзавестись экипировкой или велоаксессуарами, а может, ты захочешь новые крутые кроссовки — скидка действует на весь ассортимент!





Как получить и применить скидку «100% в подарок» за покупку на сайте planetasport.ru:

— Для получения скидки: Оформи заказ на сайте и дождись перехода в статус «Выполнен». Сохрани чек на покупку велосипеда при получении товара. Используй чек при следующем оформлении заказа до 19.05.24.

— Для применения скидки: Оформи заказ и укажи в комментариях к заказу стоимость велосипеда из чека. Предъяви чек для применения скидки в момент получения заказа или отправь менеджеру через мессенджер фото чека.⠀

*В период с 27.04.2024 г. по 12.05.2024 г. включительно при покупке любого велосипеда, вам возвращаются 100% от стоимости этого товара в чеке в качестве скидки на следующую покупку. Чек на первую покупку необходимо сохранить. Данная скидка предоставляется как подарок только при покупке велосипеда и только в размере 100% от его стоимости, даже если в чеке присутствуют другие позиции.⠀⠀

**Полученная скидка может быть реализована при предъявлении чека сразу после первой покупки, в период с 27.04.2024 г. до 19.05.2024 включительно, для единовременной оплаты до 30% стоимости любого товара из ассортимента магазина, включая акционный (по полной розничной стоимости). Скидка действительна только на одну покупку и только в сети магазинов «Планета Спорт». Она не суммируется с другими акциями, специальными предложениями, скидками по картам лояльности, бонусами и прочим основаниям. Бонусами по данной акции воспользоваться нельзя, но в накопления они начисляются.⠀



Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

+7 (4012) 388-897

Доставка ваших заказов!