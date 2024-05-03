Дарим 100% стоимости велосипеда за его покупку

Еще одна мотивация купить велосипед: «Планета Спорт» дарит 100% стоимости велосипеда в качестве скидки на следующую покупку!

Проведи майские праздники активно и с выгодой!

С 27 апреля по 12 мая при за приобретение любого велосипеда вам возвращаются все 100% от стоимости покупки.* Полученные начисления можно сразу потратить на оплату до 30% от стоимости следующей покупки в период до 19 мая 2024 г. включительно и приобрести на них любой товар из ассортимента магазина.**⠀⠀

«Планета Спорт» предлагает велосипеды для всех возрастов и уровней подготовки!

Для активных покатушек по лесным тропам и легких городских прогулок! Выбирай свой велосипед и получай скидку сразу! Ты можешь обзавестись экипировкой или велоаксессуарами, а может, ты захочешь новые крутые кроссовки — скидка действует на весь ассортимент!

Выбрать велосипед


Как получить и применить скидку «100% в подарок» за покупку на сайте planetasport.ru:

— Для получения скидки: Оформи заказ на сайте и дождись перехода в статус «Выполнен». Сохрани чек на покупку велосипеда при получении товара. Используй чек при следующем оформлении заказа до 19.05.24.

— Для применения скидки: Оформи заказ и укажи в комментариях к заказу стоимость велосипеда из чека. Предъяви чек для применения скидки в момент получения заказа или отправь менеджеру через мессенджер фото чека.⠀

*В период с 27.04.2024 г. по 12.05.2024 г. включительно при покупке любого велосипеда, вам возвращаются 100% от стоимости этого товара в чеке в качестве скидки на следующую покупку. Чек на первую покупку необходимо сохранить. Данная скидка предоставляется как подарок только при покупке велосипеда и только в размере 100% от его стоимости, даже если в чеке присутствуют другие позиции.⠀⠀

**Полученная скидка может быть реализована при предъявлении чека сразу после первой покупки, в период с 27.04.2024 г. до 19.05.2024 включительно, для единовременной оплаты до 30% стоимости любого товара из ассортимента магазина, включая акционный (по полной розничной стоимости). Скидка действительна только на одну покупку и только в сети магазинов «Планета Спорт». Она не суммируется с другими акциями, специальными предложениями, скидками по картам лояльности, бонусами и прочим основаниям. Бонусами по данной акции воспользоваться нельзя, но в накопления они начисляются.⠀

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
Доставка ваших заказов!

Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
planetasport.ru

Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
planetasport.ru
Все филиалы
373
Реклама. ООО «Планета Спорт-Опт», г. Калининград, ОГРН 1123926079694
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter