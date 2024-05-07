В Калининграде проведут приём врач хирург-гинеколог и невролог-нейрохирург

В середине мая в Калининграде на базе «Клиники Эксперт» хирург-гинеколог, врач высшей категории проведет отбор пациентов для хирургического лечения по полису ОМС в клинике Санкт-Петербурга. Кроме того, пациентов примет врач-невролог, нейрохирург.

17 и 18 мая «Клинику Эксперт» на ул. Букетной 2 посетит Щербакова Юлия Владимировна, хирург-гинеколог, врач высшей категории, стаж работы более 24 лет.

На прием приглашаются пациенты, которым требуется хирургическое лечение:
— миомы матки
— кисты яичника
— опущения матки и стенок влагалища
— недержания мочи
— эндометриоза

По результатам консультации будет приниматься решение о возможности пройти хирургическое лечение по полису ОМС (бесплатно для пациента) в одной из клиник Санкт-Петербурга с высочайшим уровнем технического оснащения.

Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию: сведения о ранее проведенном лечении, результаты лабораторных и инструментальных исследований (при наличии), УЗИ органов малого таза.


21 и 22 мая в клинике «МРТ-Эксперт» по ул. Стекольная 48, проведет прием, ведущий врач-невролог, нейрохирург, член мирового сообщества лечения болевых синдромов — Нагорный Валерий Николаевич.

Валерий Николаевич специализируется на лечении боли в спине: остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы.

Доктор известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады. При наличии показаний, Валерий Николаевич проводит процедуру в день обращения.

По словам самого доктора, сегодня блокады являются одними из самых популярных услуг, позволяющих избавиться от боли самым коротким и действенным путём, а точечная доставка препарата в очаг воспаления обеспечит безопасность и максимальную эффективность манипуляции.

Стоит отметить, что опыт доктора, позволяет выполнять такие сложные манипуляции — за его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США. Также в Штатах он прошёл высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли, проходил стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре.

Узнать подробности и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48
— через сайт «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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