Бульвар с выходом к морю: в центре Пионерского создают квартал «Парад»

Проживание в приморских городах позволяет оптимально сочетать работу и полноценный отдых. Это одна из причин, по которым сегодня всё чаще приобретают недвижимость на курортах. Пионерский не стал исключением — в последние годы он активно набирает популярность, о чем свидетельствует растущий спрос на недвижимость.

Однако самобытный архитектурный облик и особая атмосфера курортов Калининградской области ставят на первый план при строительстве новых объектов их соответствие сложившейся градостроительной среде. Жилой квартал «Парад» — комплекс, который спроектирован с максимальным учетом этого требования.





Главная особенность проекта заключается в том, что он предусматривает создание знаковой прогулочной зоны с выходом к морю в центральной части города. Это квартал малоэтажных домов, в котором будут гармонично совмещены жилая и рекреационная функции.

Название комплекса отражает суть его концепции. За счет продуманной качественной архитектуры инвестор рассчитывает создать в центре Пионерского атмосферу торжественности и тихого праздника. Этому будут способствовать гармоничные фасады, тщательно подобранные малые архитектурные формы, насыщенная и в то же время упорядоченная коммерция. Авторы также продумали благоустройство, которое позволит не только создать дополнительные точки притяжения для жителей, но и вписать будущий квартал в сложившуюся застройку.





При разработке концепции специалисты стремились создать атмосферу Курортного проспекта в Зеленоградске, Старого Арбата в Москве, Невского проспекта в Санкт-Петербурге и придать ей соответствующее функциональное назначение. В архитектуре комплекса прослеживаются классические черты с характерными деталями и мягкими текстурами. Нарядность и одновременно камерность решений позволяют создать уютное пространство и новую точку притяжения. Квартал «Парад» — идея места как для ностальгических прогулок, так и для наслаждения эстетикой внутреннего пространства.

В конце прогулочной зоны концепцией заложена площадь. Застройщик рассчитывает, что территория вдоль комплекса станет популярным местом для встреч и проведения подходящих по масштабу городских мероприятий. Эта задумка дополнительно поддерживается прилегающей инфраструктурой. В квартале планируют разместить кафе, рестораны, магазины, ремесленные мастерские и продуктовый супермаркет с общедоступным подземным паркингом.





Квартал включает 17 малоэтажных домов с проходной зоной по центру. Авторы проекта тщательно продумали как внешний облик объектов, так и внутренние пространства. Все здания будут иметь плоскую кровлю. Для наружной отделки домов инвестор планирует использовать декоративную штукатурку и клинкерную плитку. Фасады утеплят и украсят декоративными элементами.

Часть квартир по проекту будут двухуровневыми. Для окон предполагается использовать стеклопакеты со специальным покрытием, способным удерживать тепло в холодное время года и сохранять прохладу летом.

Все здания имеют беспрепятственный вход без ступеней. Каждый подъезд оборудуют грузопассажирскими лифтами с индивидуальным дизайном. Для удобства жителей в подвальных этажах обустроят просторные площадки под велосипеды и коляски. Там же будут оборудованы гостевые санузлы.





Дворы за счет зонирования призваны стать небольшими скверами с зонами релаксации и водными объектами, которые будут соединены единым прогулочным маршрутом. Друг от друга придомовые территории отделяются декоративными стенками и цветущими кустарниками. Из деревьев на территории квартала «Парад» планируется высадить вишни, магнолии, дубы и ели.

Внутренние пространства квартала организуют по принципу «двор без машин»: парковки будут вынесены за периметр придомовых территорий. Всего в жилом комплексе предусмотрено 76 машиномест.

К строительству первых четырех домов жилищного квартала «Парад» приступят в ближайшее время. Их сдача запланирована в 2025 и 2026 годах.