Кандинский в «Аистово»: парк семейного отдыха подготовил программу «Арт-сезоны»

Парк семейного отдыха и развлечений «Аистово» представляет новую программу «Арт-сезоны», которая объединяет семейные ценности, творчество и вдохновение на его территории.

На территории «Аистово» вас ждут: один из крупнейших вейк-парков России, благоустроенный пляж, два аквапарка, аттракционы, баскетбол, пляжный волейбол и тир, веревочный парк, лабиринт, скалодром, САП-станция, а также глэмпинг и кэмпинг.

Мы предлагаем гостям погрузиться в мир художника Василия Кандинского, испытать себя в мастер-классах по рисованию и экспериментировать с цветом. Также вас ожидают интерактивные лекции, концерты, фестивали, театральные лаборатории, мастерские и шоу-программы. Присоединяйтесь к нам на «Арт-сезонах» в «Аистово» и окунитесь в мир искусства и спорта с вашей семьей!

Официальное открытие парка и «Арт-сезонов» уже 11 мая! Мы ждем гостей с 13:00.


Программа мероприятия включает в себя:

— Презентацию проекта с раскрытием программы на лето;

— Интерактивный паблик-толк «Логика Кандинского» для взрослых и детей, где вы сможете разобраться с экспертом в методике Василия Кандинского, создать общую композицию и установить её на территории парка. Обратите внимание, для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено.

— Вечером нашу аудиторию порадует выступление музыкальной группы «Газеты пишут», которая исполнит ваши любимые хиты. Позднее мы пригласим вас потанцевать под ритмы местных диджеев, а также приготовили захватывающую анимацию для детей.

Обратите внимание: вход на территорию в день открытия бесплатный, по предварительной регистрации.

Среди зарегистрированных участников мы проведем розыгрыш сертификатов на услуги парка.


Немного о команде проекта:

Автор творческой концепции проекта художник, лауреат премии ООН за проект «Мир утраченных иллюзий» 1998 г. Виталий Трофимов;

Арт-директор Анастасия Колошиц;

Креативный директор Алексей Лев;

Куратор выставочных пространств Анна Пермякова;

Куратор фотоконкурса Константин Ковальчук;

Куратор вейк-арт-шоу художник Катя Ëльк.

Проект пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Лиги профессиональных фотографов и Ассоциации художников современного искусства.

Регистрация на мастер-класс

Регистрация на открытие

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Справка

Аистово парк отдыха

Гурьевский р-н, пос. Аистово
386-386
484
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