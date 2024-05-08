16 мая в Калининграде состоится бизнес-встреча о том, как заработать в ритейле

Торговая сеть «Пятёрочка» приглашает предпринимателей Калининграда на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле».

Эксперты «Пятёрочки Франчайзинг» расскажут, как можно открыть собственный магазин по франшизе и получать прибыль даже без опыта в этой сфере.

Мероприятие будет полезным для предпринимателей, которые хотят запустить бизнес в сфере ритейла, для инвесторов и собственников помещений под аренду.

Гости бизнес-встречи узнают:

Какие есть перспективы в продуктовом ритейле и почему это один из самых стабильных сегментов на рынке

Как устроена финансовая модель франшизы «Пятёрочки»: первоначальные инвестиции, срок окупаемости, средняя прибыль

В чем особенности модели обратного франчайзинга

Насколько франчайзер вовлечен в бизнес-процессы и как помогает партнеру при запуске магазина и в дальнейшей работе

Участники смогут задать экспертам вопросы о ритейле и франчайзинге.

Мероприятие пройдет 16 мая с 17.00 до 21.00 в ресторане «Качели» по адресу: Калининград, ул. Октябрьская, 12.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Сеть франчайзинговых точек «Пятёрочки» насчитывает порядка 360 магазинов в 35 регионах России. Компания активно расширяет сеть и привлекает новых партнеров.

«Пятёрочка» вошла в топ-50 самых востребованных франшиз по итогам 2023 года по версии РБК, а также заняла первое место в рейтинге 98 российских франшиз от компании EMTG.

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