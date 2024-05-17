Арендуйте банковский сейф в новом офисе «Энерготрансбанка» на ул. У.Громовой, 30

Спрос на банковские ячейки увеличивается. Кто-то хранит в них сбережения и драгоценности, кто-то использует как инструмент для расчета и оформления документов по сделке с недвижимостью.

В случае аренды ячейки для сделок с недвижимостью совместный договор с банком заключают и продавец, и покупатель. При этом согласно условиям, которые подробно прописаны в договоре, банк не только гарантирует, что денежные средства будут в безопасности, но и что продавец получит их только после завершения сделки.

Также важно отметить, что при заключении такого типа договора доступ к индивидуальному банковскому сейфу будет возможен либо при одновременном присутствии продавца и покупателя, либо только для продавца после предоставления пакета документов о совершении сделки.

Индивидуальные банковские сейфы расположены в специально оборудованном помещении Энерготрансбанка — депозитарии. Депозитарий отвечает строгим требованиям безопасности, в том числе противопожарной. Сам сейф оборудован двумя замками, ключ от одного хранится в банке, а другой передается клиентам. При этом открыть сейф можно, только применив два ключа одновременно.





При наполнении сейфа клиенты могут бесплатно воспользоваться счетчиком банкнот и детектором для определения их подлинности. Арендовать сейф можно на срок от 7 дней до одного года, выбрав подходящий размер из шести предлагаемых вариантов.

Использовать индивидуальный банковский сейф можно не только для проведения сделок с недвижимостью, но и для хранения любых ценностей — наличных денежных средств, документов, ювелирных украшений, небольших предметов искусства. При этом о содержимом сейфа будете знать только вы.

Арендовать банковский сейф можно в Центральном офисе Энерготрансбанка в Калининграде на ул. Клинической, 83а, и в дополнительном офисе «На Громовой» по адресу: ул. Ульяны Громовой, 30, а также в офисе в Гурьевске на ул. Ленина, 13.

Ознакомьтесь со всеми условиями аренды индивидуального банковского сейфа на сайте Энерготрансбанка или по номеру 8 800 100-22-48.





КБ «Энерготрансбанк» (АО). Калининград, ул. Клиническая, 83а. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1307 от 22.03.2016 (бессрочная).