Проводится отбор пациентов на оперативное лечение по ОМС

24 мая на базе «Клиники Эксперт» проведут прием приглашенные специалисты из клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург: нейрохирург, травматолог-ортопед, хирург-уролог.
Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Стаж работы — 35 лет.
Проведёт приём взрослых по направлениям:
— Дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы)
— Патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей (травмы, опухоли, сдавления), травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи)
— Опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков; стойкие болевые синдромы позвоночника.
Федоров Евгений Андреевич: травматолог-ортопед. Постоянный спикер и участник международных конференций, член ESSKA (европейская ассоциация спортивных хирургов). Специализируется на лечении травм и их последствий, а так же заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе: остеохондроза, плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, плоскостопия, косолапости и др. Принимает пациентов с 14 лет.
Направление работы:
— Консультативный прием пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
— Артроскопия суставов;
— Спортивная травматология;
— Использование клеточных технологий лечения остеоартрита суставов PRP, BIMAC, SVF;
— Открытые операции по поводу хронической нестабильности плечевого сустава.
Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.
Семенов Сергей Александрович: хирург-уролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Стаж работы – более 13 лет. Основная специализация: урология, андрология, нейроурология, урогинекология
Проведет прием взрослых по направлениям:
— мочекаменная болезнь;
— стрессовое недержание мочи (женщины);
— кисты почек (4 см и более);
— посткоитальные циститы (хроническое воспалительное поражение слизистой стенки мочевого пузыря у женщин, которое имеет прямую связь с половым актом);
— мужское бесплодие.
Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас при себе иметь данные объективного обследования (общий анализ мочи, УЗИ почек) и консультации сторонних специалистов (при наличии).
На консультации врачи проведут тщательный осмотр пациентов, дадут рекомендации о тактике лечения. Расскажут, как по полису ОМС попасть на лечение в «Скандинавию» — одну из крупнейших сетей клиник России. А при необходимости уже в ходе приёма пригласят в Санкт-Петербург.
Узнать подробности и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи по адресу ул. Букетная, 2
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040