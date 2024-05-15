Проводится отбор пациентов на оперативное лечение по ОМС

24 мая на базе «Клиники Эксперт» проведут прием приглашенные специалисты из клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург: нейрохирург, травматолог-ортопед, хирург-уролог.

Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Стаж работы — 35 лет.

Проведёт приём взрослых по направлениям:

— Дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы)

— Патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей (травмы, опухоли, сдавления), травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи)

— Опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков; стойкие болевые синдромы позвоночника.



Федоров Евгений Андреевич: травматолог-ортопед. Постоянный спикер и участник международных конференций, член ESSKA (европейская ассоциация спортивных хирургов). Специализируется на лечении травм и их последствий, а так же заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе: остеохондроза, плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, плоскостопия, косолапости и др. Принимает пациентов с 14 лет.

Направление работы:

— Консультативный прием пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата;

— Артроскопия суставов;

— Спортивная травматология;

— Использование клеточных технологий лечения остеоартрита суставов PRP, BIMAC, SVF;

— Открытые операции по поводу хронической нестабильности плечевого сустава.

Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.

Семенов Сергей Александрович: хирург-уролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Стаж работы – более 13 лет. Основная специализация: урология, андрология, нейроурология, урогинекология

Проведет прием взрослых по направлениям:

— мочекаменная болезнь;

— стрессовое недержание мочи (женщины);

— кисты почек (4 см и более);

— посткоитальные циститы (хроническое воспалительное поражение слизистой стенки мочевого пузыря у женщин, которое имеет прямую связь с половым актом);

— мужское бесплодие.

Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас при себе иметь данные объективного обследования (общий анализ мочи, УЗИ почек) и консультации сторонних специалистов (при наличии).

На консультации врачи проведут тщательный осмотр пациентов, дадут рекомендации о тактике лечения. Расскажут, как по полису ОМС попасть на лечение в «Скандинавию» — одну из крупнейших сетей клиник России. А при необходимости уже в ходе приёма пригласят в Санкт-Петербург.

Узнать подробности и записаться на приём можно:



— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48

— через сайт «Клиники Эксперт»

— В группе ВКонтакте

— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу ул. Букетная, 2



Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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