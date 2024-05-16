Объявлен набор на предприятие «Вкусно — и точка»

Мы приглашаем: работника предприятия «Вкусно — и точка».В нашей дружной команде вы будете:
- Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе
- Готовить наши знаменитые блюда из продуктов высочайшего качества
- Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном настроении!
Мы гарантируем:
- Официальное трудоустройство с первого дня
- Стабильную заработную плату и гибкую систему премирования, выплаты 2 раза в месяц, в летний период зарплата больше!
- Индивидуальный график, позволяющий совмещать работу с тем, что важно для вас
- Бесплатное питание и униформу
- Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные
- Карьеру для каждого, вне зависимости от опыта
- Корпоративное волонтёрство
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ
- Возраст от 16 лет
- Опыт не требуется