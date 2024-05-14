«МегаФон» выяснил, в какие страны ездили в мае на отдых калининградцы

В 2024 году заграничный отдых в майские праздники предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Общероссийский тренд подтверждается и в Калининграде — количество путешественников выросло на 8%. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фаворитом у калининградцев стала Белоруссия, несмотря на снижение интереса у местных путешественников на 6% по сравнению с прошлым годом. На втором месте — Турция, несмотря на сокращение количество поездок в эту страну на 14%. Замыкает тройку лидеров Египет, популярность этой страны выросла за год на 90%. В топ-5 самых востребованных направлений у жителей Калининграда вошли также Казахстан (+4%) и ОАЭ (+1,5%).


Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.

Более чем на треть вырос спрос у жителей России на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих — Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлые. Кроме того, россияне распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).

Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% — в Испанию.

Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.

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