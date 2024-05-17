В Калининграде проведут приём врачи из Москвы, Воронежа и Курска

В конце мая в Калининграде на базе «Клиники Эксперт» проведут приём врач-ревматолог, онколог-маммолог и акушер-гинеколог.
27 и 28 мая Князева Лариса Александровна — врач-ревматолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук. Стаж 26 лет.
Лариса Александровна — высокопрофессиональный врач, педагог и лектор. Специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов, таких как: остеоартроз, остеопороз, ревматоидный артрит, фибромиалгия, подагра и др.
Выполняет внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов, при наличии соответствующих показаний.
— общий анализ крови (СОЭ)
— С-реактивный белок
— ревматоидный фактор
— мочевая кислота
— АСТ, АЛТ
28 и 29 мая Попов Сергей Сергеевич главный онколог-маммолог «ГК «Эксперт». Врач высшей категории, доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, кандидат медицинских наук. Профиль: онкология, пластическая хирургия, практикующий онколог-маммолог. Стаж работы 26 лет.
Доктор проведет консультации по направлениям:
— Маммология
— Онкология
При наличии показаний Сергей Сергеевич проводит малоинвазивное лечение доброкачественных новообразований молочной железы, кожных покровов и мягких тканей, мастопатии.
В нашей клинике применяются высокотехнологичные малоинвазивные методики с использованием хирургического лазера, которые позволяют удалить фиброаденомы и кисты быстро, безопасно и безболезненно.
Преимущества лазерного лечения:
— отсутствие разрезов, рубцов и швов
— не требуется реабилитация
— короткое время процедуры (20-30 минут)
29 мая Буралкина Наталья Александровна — доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, хирург. Автор более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, пяти патентов. Наталья Александровна принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Стаж 25 лет.
На приёме доктор проведёт:
— Визуальный осмотр; оценку гинекологического статуса; анализ лабораторно-инструментальных методов обследования.
— Даст рекомендации по обследованию и лечению.
— Проведёт отбор пациентов на операции по ОМС в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.
Наталья Александровна специализируется на оказании оперативной медицинской помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями (миома матки, кисты и опухоли яичников, выпадение и опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, эстетические проблемы наружных половых органов, полипы и гиперпластические процессы эндометрия).
— через сайт «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.
Л041-01157-39/00338040