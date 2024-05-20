Комфортный отдых на природе: покупаем всё для кемпинга с хорошими скидками

Представьте: свежий воздух, шелест листвы, треск костра и бескрайнее звездное небо над головой. Для одних — это идеальный отдых, возможность отключиться от городской суеты и восстановить силы. Для других — настоящее испытание, полное неудобств и дискомфорта. Но что, если мы скажем, что комфорт на природе — это реально!

Секрет хорошего отдыха у каждого свой, но даже на природе он должен быть комфортным, а значит отправляться на прогулки нужно с функциональными аксессуарами и в правильной экипировке!

Подобрать всё необходимое по выгодным ценам вы можете в магазинах:

«Воин — Туризм», г. Калининград, Советский проспект, д. 23-27;

«Воин — Акорус», пос. Кутузово, ул. Промышленная, д. 8.

Забудьте о комарах, холоде и неудобном сне! Качественные палатки от проверенных брендов защитят от ветра, дождя и насекомых. Складные кресла позволят расслабиться и отдохнуть днем! Спальные мешки обеспечат вам хороший сон под открытым небом. А мобильные складные столы и стулья, газовые горелки, термосы, термосумки и полезные аксессуары позволят сделать ваш отдых незабываемым!

В магазинах «Воин» вы найдете широкий выбор товаров для кемпинга, которые позволят получить еще больше приятных эмоций от активного отдыха:

Туристическое снаряжение: мангалы, горелки, посуда, фонари, ножи, компасы, GPS-навигаторы и многое другое.

Рюкзаки и сумки: разнообразные рюкзаки для пеших походов, велотуризма и повседневного использования. Также представлены сумки и чехлы для снаряжения.

Палатки и тенты: от компактных одноместных моделей до просторных кемпинговых палаток, способных вместить большую компанию. В наличии также различные тенты, защищающие от солнца и дождя.

Спальные мешки и коврики: широкий выбор спальных мешков для разных температурных режимов и условий, а также коврики для комфортного сна на любой поверхности.

До 31 мая на выделенный ассортимент предоставляются приятные скидки. Обязательно загляните в розничные магазины и не упустите шанс приобрести товары к предстоящему сезону с выгодой!





Лето все ближе, и ночи становятся все теплее, а это значит, что совсем скоро можно будет больше времени проводить на свежем воздухе, любоваться заходящим солнцем, смотреть на звездное небо, слушать треск горящих дров, готовить вкусные блюда на костре и получать еще больше удовольствия от отдыха на природе.

Проводите время так, как вам хочется, а магазины «Воин» помогут подобрать не только все необходимые товары, но и одежду, обувь для активного отдыха удобную, практичную и стильную! Футболки, шорты, рубашки, брюки, куртки, толстовки, бейсболки, кроссовки, ботинки и многое другое!

Магазины «Воин» уже давно заслужили доверие калининградцев. И это не случайно, с самого момента открытия «Воин» придерживается двух простых правил, которые и позволили ему стать одним из лидеров рынка:

Качество: каждый товар и каждый бренд проходят строгий контроль качества. Вы можете быть уверены в надежности и долговечности экипировки, приобретенной в магазинах «Воин».

Разнообразие: широкий ассортимент товаров позволит вам подобрать все необходимое для комфортного отдыха на природе: от палатки до компаса.

А еще бонусная программа, акции и скидки для каждого покупателя!

Товары для комфортного отдыха на природе можно прибрести в следующих магазинах:

«Воин — Туризм», г. Калининград, Советский проспект, д. 23-27;

«Воин — Акорус», пос. Кутузово, ул. Промышленная, д. 8.

ВКонтакте

Телеграм

voinmarket.com

Акция действует с 01.05.24 по 31.05.24. Подробности в магазинах «Воин».

ООО «ВОИН», 236001, г. Калининград. ОГРН 1163926085344