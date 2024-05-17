Не упусти свой шанс изменить жизнь и стать лидером мире IT

Ты чувствуешь, как внутри тебя кипит мощь, готовая изменить мир? Python — это твой ключ к революции в мире IT! Не упускай шанс стать лидером в этом быстроразвивающемся пространстве — присоединяйся к курсам Python в Компьютерной Академии ТОП!

Старт группы уже 24-го мая! Наши курсы — это невероятный опыт, где ты не только получаешь знания, но и практикуешься в реальных проектах, участвуешь в хакатонах, слушаешь лекции от лучших экспертов и решаешь задачи, которые изменят твою жизнь!





Обучение проходит два раза в неделю по 3 часа, что позволяет тебе не только усваивать теорию, но и применять её на практике. Преподаватели — это профессионалы высшего уровня, которые не только делятся знаниями, но и помогают тебе стать мастером своего дела.

Компьютерная Академия ТОП — это современный образовательный хаб с удобным месторасположением. Здесь ты найдёшь все для комфортного обучения: уютные аудитории, современное оборудование и дружелюбный персонал.





Python — это мощный и гибкий язык, который используется во многих областях, от веб-разработки до искусственного интеллекта. Курсы в Компьютерной Академии ТОП — это отличная возможность овладеть навыками программирования на одном из самых популярных языков и построить успешную карьеру в IT.

Не теряй время, начинай свой путь в мир программирования прямо сейчас! Успей занять последние места в группе. Звони +7 (4012) 615-795. Ищи в интернете курсы Python в Компьютерной Академии ТОП.

IT — ИТ.