Представляем новый полноприводный кроссовер Jetour T2 в Калининграде

Динамика — официальный дилер Jetour в Калининграде представляет новый T2 — первый полноприводный кроссовер в линейке. Этот автомобиль оснащён двухлитровым четырёхцилиндровым двигателем с турбонагнетателем, который даёт динамичные возможности перемещения и скорости.

Экстерьер и интерьер







Дизайн Jetour T2 вдохновлён брутальностью и силой. Жёсткие линии кузова, панорамный люк на крыше, светодиодные фары спереди и сзади создают эффектный облик автомобиля. Доступно 4 цвета кузова: чёрный, матовый серый, серебряный и коричневый. Цвета салона представлены в трёх вариантах: зелёный с оранжевыми элементами, чёрный с красными элементами и коричневый. Салон автомобиля выполнен из комбинированных материалов кожи и замши, что делает нахождение внутри комфортным. Сиденья оснащены вентиляцией. За счёт немалых габаритов в салоне автомобиля просторно, визуально расширяет пространство панорамная крыша с электроприводом. Для комфорта пассажиров автомобиль оснащён двухзонным климат-контролем, а также салонным фильтром стандарта CN95 — этот фильтр очищает воздух в салоне от автомобильных выхлопов. Сиденья водителя и переднего пассажира и боковые зеркала запоминают положения, в котором их зафиксировали индивидуально. В дальних поездках при двух водителях за рулём функция помогает быстро и комфортно двигаться. Задняя полусфера оснащена заводской тонировкой и настраиваемой атмосферной подсветкой салона.

Технические характеристики и особенности Jetour T2





T2 оснащён роботизированной семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, что гарантирует плавное и быстрое переключение передач. Система независимой подвески McPherson спереди и многорычажная задняя подвеска с телескопическими амортизаторами обеспечивают комфорт и устойчивость на дороге. Своими внушительными габаритами — 4612 мм в длину, 2006 мм в ширину и 1880 мм в высоту — Jetour T2 выделяется на дороге.





Система интеллектуального полного привода. Водителю предлагается выбор 7-ми режимов вождения в сложных дорожных условиях, включая рыхлые и высокие участки дороги. Выбор режимов движения осуществляется при помощи круглого переключателя на центральной консоли внедорожника.

Режим «X» — Автоматический режим работы трансмиссии в условиях бездорожья.

«Эко» — режим для движения по твёрдому типу покрытия позволит сократить расход топлива.

«Спорт» — рекомендуется выбирать при движении по асфальту, когда хочется ехать быстрее.

«Снег» — подходит для движения по скользкому типу дорожного покрытия, например снег, лёд, даже мокрая трава или глина.

«Грязь» — для езды по слабонесущим грунтам, таким как песок, грязь, снег.

Стандартный режим подходит для ежедневной эксплуатации автомобиля в городе и на шоссе.

Режим «Камни». Если перед вами горная каменистая дорога — тогда этот режим движения подойдёт лучше других.

Что касается управления в режиме бездорожья, в меню мультимедиа системы активируется вкладка «off-road», также присуствует низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/час). Помимо этого, для повышения проходимости автомобиля, установлен датчик брода. Максимальная глубина преодолеваемого брода 700 мм.

Удобство и парковка

При таких внушительных габаритах автомобиля важно обеспечить комфортную парковку. Jetour T2 оснащён передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора 360° с функцией обзора пространства под автомобилем. Ещё одна удобная функция Т2 — автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи.

Комфорт и безопасность





Как и во всех автомобилях Jetour, в модель Т2 установлен «тёплый пакет», в который входит обогрев передних форсунок стеклоомывателя, подогрев боковых зеркал, рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений.





В модели Т2 предусмотрена как активная, так и пассивная системы безопасности. Для защиты пассажиров при столкновении установлены фронтальные, передние и боковые подушки безопасности. Специальный звуковой сигнал напомнит о непристёгнутом ремне. Также вы можете настроить для себя напоминание о превышении скорости, и автомобиль оповестит вас звуковым сигналом. Стеклоподъёмники также оборудованы умной системой Авто и защитой от защемления.







Интеллектуальные мультимедийные системы

Помимо вспомогательных функций для управления автомобиля, в Т2 ещё установлены интеллектуальные мультимедиа-система. Управление многими функциями осуществляется через экран 15,6 дюймов. Присутствует громкая связь Bluetooth, через которую телефон без проблем подключается к штатному экрану. Для того чтобы, добавить атмосферы в Jetour T2 в комплектации Expedition установлена премиальная аудиосистема SONY с 12 динамиками, а громкость воспроизведения автоматический регулируется в зависимости от скорости движения. А если вдруг за рулём вы не хотите отвлекаться на переключение каких-то функций или трека, который слушаете, то за вас это сделает голосовой помощник, нужно лишь сказать: «Привет, Jetour», а затем дать задачу. Помимо беспроводной зарядки телефона, на центральной и задней консоли установлены по 2 USB-разъёма — классический USB и Type-C для подзарядки девайсов как водителя, так и всех пассажиров. А в переднем подлокотнике настраивается функция охлаждения, что сохранит прохладу напиткам и перекусам.







Системы помощи водителю SmartTravel

Максимальная комплектация Expedition включает системы помощи водителю SmartTravel: адаптивный круиз-контроль, ассистент помощи при движении в пробках, системы предупреждения о столкновениях, система аварийного торможения, система мониторинга слепых зон и функция интеллектуального отклонения. Эти системы помощи делают поездку на автомобиле безопаснее.

Доступность и тест-драйв





Модель Jetour T2 уже в наличии в Калининграде в дилерском центре «Динамика» по адресу: ул. Дзержинского, 130. Автомобили представлены в трёх цветах: чёрный, матовый серый и песочный, и двух комплектациях Expedition и Voyage.

Внимание! Только до 30 мая только на 2 автомобиля чёрного цвета в наличии — приятное предложение!





Скидка- 300 000 рублей от стоимости автомобиля при условии приобретения продлённой гарантии! Подробности у менеджеров отдела продаж в нашем дилерском центре!

Запишитесь на тест-драйв на сайте официального дилера Jetour в Калининграде, «Динамика»: https://www.jetour-dynamica.ru/

Или по номеру телефона 999-690.