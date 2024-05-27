Откройте вклад в Энерготрансбанке, ставка по которому растет вместе с ключевой

Когда Банк России поменяет ключевую ставку? А что делать, если ставка вырастет, а срок текущего вклада закончится только через несколько месяцев? Ведь каждому вкладчику не хочется терять проценты или упускать более выгодные условия.

Обратите внимание на новый вклад от Энерготрансбанка — «Ключевое накопление», доход по которому зависит от ключевой ставки Банка России.


Ставка по этому вкладу рассчитывается исходя из размера «ключевая ставка Банка России минус 3%, 3,5% или 4%» (в зависимости от срока вклада).

Так, при сегодняшней ключевой ставке Банка России в 16% и сроке вклада от 181 дня до 270 дней вы получите 12% годовых, при сроке вклада от 271 дня до 365 дней — 12,5% годовых, а при сроке от 366 до 548 дней — 13% годовых.

При этом если ключевая ставка изменится, то ставка по вкладу также изменится со дня изменения ключевой ставки, и в случае повышения вы начнете получать больший процент по вкладу автоматически с того же дня.

Вклад «Ключевое накопление» можно открыть во всех офисах Энерготрансбанка на сумму от 50 тысяч рублей и пополнять в любой удобный момент на сумму от 3 тысяч рублей, проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.

Все условия смотрите на сайте Энерготрансбанка или получите консультацию в Контакт-центре банка по тел. 8 800 100-22-48.

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