Откройте вклад в Энерготрансбанке, ставка по которому растет вместе с ключевой

Когда Банк России поменяет ключевую ставку? А что делать, если ставка вырастет, а срок текущего вклада закончится только через несколько месяцев? Ведь каждому вкладчику не хочется терять проценты или упускать более выгодные условия.

Обратите внимание на новый вклад от Энерготрансбанка — «Ключевое накопление», доход по которому зависит от ключевой ставки Банка России.





Ставка по этому вкладу рассчитывается исходя из размера «ключевая ставка Банка России минус 3%, 3,5% или 4%» (в зависимости от срока вклада).

Так, при сегодняшней ключевой ставке Банка России в 16% и сроке вклада от 181 дня до 270 дней вы получите 12% годовых, при сроке вклада от 271 дня до 365 дней — 12,5% годовых, а при сроке от 366 до 548 дней — 13% годовых.

При этом если ключевая ставка изменится, то ставка по вкладу также изменится со дня изменения ключевой ставки, и в случае повышения вы начнете получать больший процент по вкладу автоматически с того же дня.

Вклад «Ключевое накопление» можно открыть во всех офисах Энерготрансбанка на сумму от 50 тысяч рублей и пополнять в любой удобный момент на сумму от 3 тысяч рублей, проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.