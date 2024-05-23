Премьеры лета на «Территории мира»: три причины посетить фестиваль на о. Канта

Август - лучшее время для опенэйра

«Территория мира — Территория музыки» (6+) — крупнейший open-air классики в Калининграде. Он проходит в историческом центре города в последние выходные августа, а его гостями становятся более 6000 человек. Среди хедлайнеров фестиваля почти всегда есть те, кого город еще не видел.

В разные годы под открытым небом выступили Аида Гарифуллина (сопрано), Вадим Репин (скрипка), Денис Мацуев (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель), Юрий Башмет и государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Валерий Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России, Российский национальный оркестр, Роговой оркестр под управлением Сергея Поляничко, Александр Гиндин, читал строчки из «Евгения Онегина» Константин Хабенский.

Премьерой этого лета станет Хибла Герзмава (сопрано), чьи концерты проходили в Лондонской Королевской опере «Ковент-Гарден», Метрополитен-опера, Венской государственной опере, Римской опере, парижской Гранд Опера, миланском Ла Скала и на других сценах.

Симфонические полотна и звездный состав

Все три дня фестиваль будет сопровождать один из пяти старейших симфонических оркестров страны — Московский государственный академический симфонический оркестр, существующий с 1943 года. За пульт оркестра поочередно встанут три дирижера: Алексей Верещагин, Фабио Мастранджело и Антон Гришанин.Откроет фестиваль музыка, которая сегодня входит в число самых цитируемых в мире — сценическая кантата Карла Орфа Carmina Burana (1935). Название грандиозного полотна, написанного на тексты средневековых поэтов, отправляет к манускрипту XI-XIII веков, найденному в Бойернском монастыре и воспевающему земные радости. Произведение имеет необычную циклическую структуру и требует больших исполнительских ресурсов. В Калининграде оно звучало лишь однажды.





День второй: Италия, Франция, США



Молодых музыкантов, уже получивших признание значимых конкурсов, фестиваль представляет публике из года в год. Такими были лауреаты 15 Международного конкурса имени П. И. Чайковского Нарек Ахназарян, Сергей Догадин, Дмитрий Маслеев, Мария Баракова, выступившие здесь в 2021-м; лауреаты 17 Конкурса Чайковского, прилетевшие на остров Канта сразу после первых концертов в Москве и Петербурге. В этом году фестиваль познакомит слушателей со столь же известными и юными музыкантами из Италии, Франции и США.





23 августа на острове Канта кантату представят Московский государственный академический симфонический оркестр России и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова. Сольные партии исполнят артистка Молодежной оперной программы Большого театра Елизавета Нарсия (сопрано), приглашенный солист Большого театра Анджей Белецкий (баритон), солист Новой оперы Алексей Богданов (тенор).Молодых музыкантов, уже получивших признание значимых конкурсов, фестиваль представляет публике из года в год. Такими были лауреаты 15 Международного конкурса имени П. И. Чайковского Нарек Ахназарян, Сергей Догадин, Дмитрий Маслеев, Мария Баракова, выступившие здесь в 2021-м; лауреаты 17 Конкурса Чайковского, прилетевшие на остров Канта сразу после первых концертов в Москве и Петербурге. В этом году фестиваль познакомит слушателей со столь же известными и юными музыкантами из Италии, Франции и США.

На сцене — Энджел Станислав Вонг (фортепиано, США), Шарль Ределле (валторна, Франция), Аугусто Велио Палумбо (фагот, Италия), Франческо Солинас (баритон, Италия), Мартина Гресия (сопрано, Италия) в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, управлять которым 24 августа будет приглашенный дирижер Мариинского театра Фабио Мастранджело.

День третий: Хибла Герзмава

Кульминацией фестиваля обещает стать выступление оперной дивы Хиблы Герзмава. В ее репертуаре — сложнейшие партии для драматического сопрано, в том числе — партии Лючии из оперы Г. Доницетти и Медеи из оперы Л. Керубини, за которые артистку дважды удостоили театральной премии «Золотая маска». Именно Хибла стала первой в истории обладательницей гран-при среди вокалистов Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 1994 году, а год назад учредила и собственный конкурс — Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Его лауреаты тоже прилетят в Калининград, чтобы выступить в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (дирижер — Антон Гришанин) 25 августа, на третий день фестиваля под открытым небом на острове Канта.





Услышим - и все поймем

Устройство, красоту и особенности каждого произведения в программе фестиваля в этом году постичь будет несложно. Поможет известный музыковед, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Музыкальная академия», пианист группы OQJAV, ведущий концертов Московской филармонии Ярослав Тимофеев.





Программа фестиваля

23 августа, 20.00

Carmina Burana

Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер — Алексей Верещагин)

Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова

Солисты: Елизавета Нарсия (сопрано), Анджей Белецкий (баритон), Алексей Богданов (тенор).

Ведущий — Ярослав Тимофеев

В программе: К. Орф, П.И. Чайковский

Купить билет





24 августа, 19.00

«Окно в Россию»

Энджел Станислав Вонг (фортепиано, США), Шарль Ределле (валторна, Франция), Аугусто Велио Палумбо (фагот, Италия), Франческо Солинас (баритон, Италия), Мартина Гресия (сопрано, Италия)

Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер — Фабио Мастранджело)

Ведущий — Ярослав Тимофеев

В программе: К.М.фон Вебер, П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, К. Сен-Санс, С.В. Рахманинов

Купить билет





25 августа, 19.00

Народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) и лауреаты I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер — Антон Гришанин)

Ведущий — Ярослав Тимофеев

Купить билет

Абонемент

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный Собор». 236022, Калининград, Нарвская, 56. ОГРН 1023900597720