Принеси дневник и получи скидку на велосипед до 35%!

Последний звонок прозвенел, все контрольные сданы, а это значит, что «Планета Спорт» дает старт легендарной акции: принеси дневник и получи скидку на велосипед до 35 %!

  1. Если итоговые оценки — пятерки (и не более 1 четверки), скидка 35%;

  2. Если итоговые оценки — пятерки и четверки (и не более 1 тройки), скидка 30%;

  3. Если в итоговых оценках более 1 тройки, скидка 25%;

Скидка на BMX и все детские велосипеды до 20″ включительно — 25%!

Условия:

  1. Предъявите документ с годовыми оценками учащегося общеобразовательного учреждения за 2024 год: электронный журнал, дневник, аттестат, и иные официальные документы в любом виде: показать вживую, в электронном виде, ксерокопию и т.п. и получите скидку на велосипед!

  2. Велосипеды продаются по акционной цене только для детей и подбираются под рост ребенка, чьи оценки предоставлены.

  3. На кассе предоставить документ подтверждающий личность ребенка или родителя, для подтверждения достоверности предъявленных оценок.

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Как получить скидку по акции «Принеси дневник» для покупок на сайте planetasport.ru:

  • Оформи заказ на сайте и укажи в комментариях к заказу итоговые оценки;

  • В момент получения заказа предъяви документ, подтверждающий оценки.

Акция действительна во всех магазинах «Планета Спорт», в том числе в интернет-магазине. Акция распространяется только на велосипеды. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями, спецпредложениями и скидками по купонам. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут. Если товар уже с акционной ценой, то он участвует в акции «Принеси дневник», но по полной розничной цене.

Срок проведения акции с 25.05.2024 по 9.06.2024 включительно.

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

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