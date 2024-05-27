Последний звонок прозвенел, все контрольные сданы, а это значит, что «Планета Спорт» дает старт легендарной акции: принеси дневник и получи скидку на велосипед до 35 %!

Если итоговые оценки — пятерки (и не более 1 четверки), скидка 35%; Если итоговые оценки — пятерки и четверки (и не более 1 тройки), скидка 30%; Если в итоговых оценках более 1 тройки, скидка 25%;

Скидка на BMX и все детские велосипеды до 20″ включительно — 25%!

Условия:

Предъявите документ с годовыми оценками учащегося общеобразовательного учреждения за 2024 год: электронный журнал, дневник, аттестат, и иные официальные документы в любом виде: показать вживую, в электронном виде, ксерокопию и т.п. и получите скидку на велосипед! Велосипеды продаются по акционной цене только для детей и подбираются под рост ребенка, чьи оценки предоставлены. На кассе предоставить документ подтверждающий личность ребенка или родителя, для подтверждения достоверности предъявленных оценок.

Выбрать велосипед







Как получить скидку по акции «Принеси дневник» для покупок на сайте planetasport.ru:

Оформи заказ на сайте и укажи в комментариях к заказу итоговые оценки;

В момент получения заказа предъяви документ, подтверждающий оценки.

Акция действительна во всех магазинах «Планета Спорт», в том числе в интернет-магазине. Акция распространяется только на велосипеды. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями, спецпредложениями и скидками по купонам. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут. Если товар уже с акционной ценой, то он участвует в акции «Принеси дневник», но по полной розничной цене.

Срок проведения акции с 25.05.2024 по 9.06.2024 включительно.

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

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