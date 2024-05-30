Парк аттракционов «Юность» открывает Летний сезон 2024

Представляем вам яркую анимационную программу «Лето в ритме танца», которая пройдет 1 июня с 13:00 до 17:00 в парке аттракционов «Юность».
Итак, что мы приготовили для вас:
В 13:00 эстрадный центр «Амбер блюз кидс» и театр праздников «Невеличка» представят вам мюзикл-союзмультфильм «Мульти-Пульти» с Чебурашкой, крокодилом Геной, Шапокляк и Незнайкой.
Также вас ждут:
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Игры с мыльной пеной из пушки;
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Мастер-классы по росписи и изготовлению украшений;
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Бьюти-бар;
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Аквагримм;
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Шоу мыльных пузырей;
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Шариковый бар, где каждый бесплатно может получить композиции из воздушных шаров;
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Веселые аниматоры, интересные конкурсы и танцевальный флешмоб;
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выступление музыкальных и танцевальных коллективов!
А с 18:00 до 22:00 приглашаем вас на дискотеку танцевать под ритмы модного диджея!
Друзья, давайте добавим драйва и веселья в это лето и встретим его в самом лучшем настроении! Пусть импульс радости бьется в такт вместе с зажигательными ритмами и яркими красками начинающегося лета!
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