Парк аттракционов «Юность» открывает Летний сезон 2024

Представляем вам яркую анимационную программу «Лето в ритме танца», которая пройдет 1 июня с 13:00 до 17:00 в парке аттракционов «Юность».

Итак, что мы приготовили для вас:

В 13:00 эстрадный центр «Амбер блюз кидс» и театр праздников «Невеличка» представят вам мюзикл-союзмультфильм «Мульти-Пульти» с Чебурашкой, крокодилом Геной, Шапокляк и Незнайкой.

Также вас ждут:

Игры с мыльной пеной из пушки;

Мастер-классы по росписи и изготовлению украшений;

Бьюти-бар;

Аквагримм;

Шоу мыльных пузырей;

Шариковый бар, где каждый бесплатно может получить композиции из воздушных шаров;

Веселые аниматоры, интересные конкурсы и танцевальный флешмоб;

выступление музыкальных и танцевальных коллективов!

А с 18:00 до 22:00 приглашаем вас на дискотеку танцевать под ритмы модного диджея!



Друзья, давайте добавим драйва и веселья в это лето и встретим его в самом лучшем настроении! Пусть импульс радости бьется в такт вместе с зажигательными ритмами и яркими красками начинающегося лета!

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