Проводим отбор пациентов на гинекологические операции по ОМС

30 мая в «Клинике Эксперт» проведет прием Буралкина Наталья Александровна — доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, хирург. Автор более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, пяти патентов. Наталья Александровна принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Стаж 25 лет.

На приёме доктор проведёт:
— Визуальный осмотр; оценку гинекологического статуса; анализ лабораторно-инструментальных методов обследования.
— Даст рекомендации по обследованию и лечению.
— Проведёт отбор пациентов на операции по ОМС в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.

Наталья Александровна специализируется на оказании оперативной медицинской помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями (миома матки, кисты и опухоли яичников, выпадение и опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, эстетические проблемы наружных половых органов, полипы и гиперпластические процессы эндометрия).

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48
— через сайт «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
476
Реклама. ООО «Калининградская клиника боли» ИНН 3906387000
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter