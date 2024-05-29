Проводим отбор пациентов на гинекологические операции по ОМС

30 мая в «Клинике Эксперт» проведет прием Буралкина Наталья Александровна — доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, хирург. Автор более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, пяти патентов. Наталья Александровна принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Стаж 25 лет.

На приёме доктор проведёт:

— Визуальный осмотр; оценку гинекологического статуса; анализ лабораторно-инструментальных методов обследования.

— Даст рекомендации по обследованию и лечению.

— Проведёт отбор пациентов на операции по ОМС в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.

Наталья Александровна специализируется на оказании оперативной медицинской помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями (миома матки, кисты и опухоли яичников, выпадение и опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, эстетические проблемы наружных половых органов, полипы и гиперпластические процессы эндометрия).

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48

— через сайт «Клиники Эксперт»

— В группе ВКонтакте

— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.