«Биобалт» признан лучшей семейной компанией региона

В рамках награждения победителей регионального бизнес-конкурса «Янтарный меркурий», организованного Калининградской торгово-промышленной палатой, ООО «Биобалт» награждено в номинации «Лучшее семейное предприятие» по итогам 2023 года.

«Биобалт» производит шампиньоны под брендом «Король Шампиньон» уже 8 лет. Ежедневно на агроферме собирают свежий урожай грибов, который в течение суток попадает на полки калининградских магазинов. Шампиньоны — настоящий суперфуд, доступный круглый год, и главное — не нужно тратить время на подготовку: культивированные шампиньоны чистые и полезные.

Часть из выращенных шампиньонов идет в переработку и представлена в виде грибных котлет «Королевские» или «Купеческие» с добавлением различных овощей в отделах замороженной продукции в супермаркетах «Виктория», «Спар», «Мираторг» и сети магазинов замороженной продукции «Ледяное сердце».

На церемонии вручении бизнес-премии «Янтарный Меркурий» генеральный директор ООО «Биобалт» Роман Васильчук отметил, что компания сфокусирована на создании и поддержании семейных традиций на производстве. В компании сложились династии.

«Семья — это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Наша компания входит в число „100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ“. Наш семейный бизнес — это „непотопляемый круг“, где семья в приоритете. Все наши дети растут с пониманием того, что ведение бизнеса, особенно в пищевом сегменте, — это тяжелый и упорный труд. Мы прививаем им любовь к делу, чтобы компания росла и развивалась под их управлением в будущем», — прокомментировал Роман Васильчук.

После получения награды от Калининградской торгово-промышленной палаты компания «Биобалт» может использовать эмблему конкурса «Янтарный Меркурий» как показатель, подтверждающий высокое качество продукции и услуг компании.


Справка

Биобалт агроферма

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