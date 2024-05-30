«Русский пир» стал лучшим региональным брендом Калининградской области

На торжественной церемонии награждения победителей главной бизнес-премии года «Янтарный Меркурий — 2023», которую провела Калининградская торгово-промышленная палата, компания «Русский пир» получила награду в номинации «Лучший региональный бренд».

Компания «Русский пир» уже более шестнадцати лет успешно занимается организацией общественного питания на территории Калининградской области, в Республике Крым, а также в Белгородской и Орловской областях. Начав свою деятельность в 2007 году, «Русский пир» неуклонно развивается и на сегодняшний день предоставляет свои услуги в нескольких сотнях столовых и буфетов.

Клиентами компании «Русский пир» являются крупные производственные предприятия Калининградской области с большой численностью питающихся, среди который ПСЗ «Янтарь», ООО «Энкор Групп», НПО «Цифровые телевизионные системы», ООО «Вичуняй Русь», Рыбоконсервный комплекс «РосКон» и многие другие. Также компания обслуживает государственные и муниципальные учреждения, включая школы, детские сады, колледжи, университеты, медицинские учреждения и учреждения социальной политики. «Русский пир» — один из лидеров по количеству заключенных государственных и муниципальных контрактов по организации питания в Калининградской области. Ежедневно компания обеспечивает горячим питанием десятки тысяч человек — взрослых и детей.

Диплом победителя конкурса в номинации «Лучший региональный бренд» и эксклюзивный приз — статуэтку бога-покровителя торговли Меркурия — вручила председателю совета директоров компании «Русский пир» Александру Яковенко и генеральному директору Динаре Кененсариновой депутат Государственной Думы Российской Федерации Марина Оргеева. Она отметила, что данная номинация демонстрирует большую известность и доверие к бренду «Русский пир» в нашем регионе.

«Команда „Русского пира“ — это настоящие профессионалы в сфере выездного кейтерингового обслуживания, организации банкетов и фуршетов самого высокого уровня сложности. Мы гордимся доверием наших друзей и партнеров и продолжаем расти и развиваться для вас», — отметила Динара Кененсаринова, представляя компанию со сцены.

«Русский пир» специализируется на организации социального питания в государственных и муниципальных учреждениях, а также в сфере корпоративного питания. Нашим заказчикам предлагается полный спектр услуг, начиная от консультаций по организации питания и заканчивая разработкой индивидуального меню с учетом всех потребностей заказчика. Компанию отличает инновационный подход. Специалисты компании постоянно следят за тенденциями в сфере питания и развивают уникальные концепции, чтобы предложить клиентам неповторимые вкусовые решения и высокий уровень сервиса. Этот подход к своему бизнесу также был отмечен победой в конкурсе Калининградской ТПП «Янтарный Меркурий — 2021» в номинации «Лучшее предприятие в сегменте HoReCa».



Компания «Русский пир» — ваш надежный партнер в создании вкусных и запоминающихся гастрономических впечатлений!

