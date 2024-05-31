Малые поселки Калининградской области засветились на мобильной карте «МегаФона»

Связисты установили новое телеком-оборудование в поселениях Дорожный, Петрово и Рассвет Гурьевского района Калининградской области. После проведения работ скорость мобильного интернета на территории населенных пунктов выросла до 70 Мбит/с.

Благодаря установке базовых станций сеть четвертого поколения (4G) появилась в малых населенных пунктах региона, где постоянно проживает менее тысячи человек: поселках Дорожный, Петрово и Рассвет. Теперь абоненты смогут загружать фото и видео в сеть, смотреть фильмы онлайн и оставаться на связи, где бы они ни находились.

Изменение скорости мобильного интернета почувствовали не только местные жители. Вблизи населенных пунктов проходят автодороги и железнодорожные пути, ведущие к побережью Куршского залива и Балтийского моря, а значит, автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать в гаджеты дорожные карты, звонить по видеосвязи и проводить прямые эфиры.

«Мы продолжаем расширять сеть в Калининградской области и добавлять на нашу цифровую карту все новые и новые территории. Наличие качественной связи и быстрого интернета напрямую влияет как на развитие всего региона, так и на качество жизни отдельно взятого жителя. Например, средний дата-трафик на одного абонента в поселках Гурьевского района превысил средние показатели интернет-потребления калининградца, примерно, на 10% — это говорит о высокой востребованности услуг связи в малых населенных пунктах», — рассказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.
Новое оборудование также позволяет абонентам совершать звонки с применением технологии VoLTE. Она обеспечивает мгновенное соединение и сохраняет четкость голоса во время разговоров при одновременном серфинге в интернете. С апреля по май суммарный трафик вызовов в сети четвертого поколения уже составил свыше 133 тысяч минут и обогнал трафик обычных звонков в 2,5 раза.
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