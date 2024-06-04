Лечим боль в день обращения: приём врача-невролога

17 и 18 июня Калининград посетят ведущие неврологи, специализирующиеся на лечении болевого синдрома.

Хисматуллин Ильшат Фанурович, ведущий невролог ГК «Эксперт», руководитель центра лечения боли. Участник медицинских ассоциаций: Российское межрегиональное общество по изучению боли (РОИБ) и Ассоциация интервенционного лечения боли. Стаж 11 лет.

Ильшат Фанурович — специализируется на лечении хронического болевого синдрома любой локализации. В своей практике использует проверенные методики и протоколы, которые применяются в ведущих клиниках страны. Применяет интервенционные методы лечения (блокады) под навигацией — УЗИ

Специализации:
— Неврология
— Функциональная диагностика
— Диагностика болевых синдромов
— Интервенционное лечение боли; поясничный отдел позвоночника, крупные суставы
— Интервенционное лечение хронической боли под контролем ультразвука и КТ

Доктор проведет прием:
17 июня в «Клинике Эксперт» на ул. Букетной, 2;
18 июня в «МРТ-Эксперт» на ул. Стекольной, 48.

В диагностическом центре «МРТ-Эксперт» (ул. Стекольная, 48) — 17 и 18 июня проведет прием ведущий врач-невролог, нейрохирург, член мирового сообщества лечения болевых синдромов — Нагорный Валерий Николаевич.

Валерий Николаевич специализируется на лечении боли в спине: остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы.

Доктор известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады. При наличии показаний Валерий Николаевич проводит процедуру в день обращения.

Стоит отметить, что опыт доктора позволяет выполнять такие сложные манипуляции — за его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США. Также в Штатах он прошёл высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли, проходил стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48
— через сайт «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресам:
— ул. Букетная, 2 .
— Стекольная ул.,48

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Л041-01157-39/00338040
Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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