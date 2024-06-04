Лечим боль в день обращения: приём врача-невролога

17 и 18 июня Калининград посетят ведущие неврологи, специализирующиеся на лечении болевого синдрома.
Хисматуллин Ильшат Фанурович, ведущий невролог ГК «Эксперт», руководитель центра лечения боли. Участник медицинских ассоциаций: Российское межрегиональное общество по изучению боли (РОИБ) и Ассоциация интервенционного лечения боли. Стаж 11 лет.
Ильшат Фанурович — специализируется на лечении хронического болевого синдрома любой локализации. В своей практике использует проверенные методики и протоколы, которые применяются в ведущих клиниках страны. Применяет интервенционные методы лечения (блокады) под навигацией — УЗИ
Специализации:
— Неврология
— Функциональная диагностика
— Диагностика болевых синдромов
— Интервенционное лечение боли; поясничный отдел позвоночника, крупные суставы
— Интервенционное лечение хронической боли под контролем ультразвука и КТ
Доктор проведет прием:
17 июня в «Клинике Эксперт» на ул. Букетной, 2;
18 июня в «МРТ-Эксперт» на ул. Стекольной, 48.
В диагностическом центре «МРТ-Эксперт» (ул. Стекольная, 48) — 17 и 18 июня проведет прием ведущий врач-невролог, нейрохирург, член мирового сообщества лечения болевых синдромов — Нагорный Валерий Николаевич.
Валерий Николаевич специализируется на лечении боли в спине: остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы.
Доктор известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады. При наличии показаний Валерий Николаевич проводит процедуру в день обращения.
Стоит отметить, что опыт доктора позволяет выполнять такие сложные манипуляции — за его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США. Также в Штатах он прошёл высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли, проходил стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре.
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»
— ул. Букетная, 2 .
— Стекольная ул.,48
Имеются противопоказания, необходима консультация специалистаЛ041-01157-39/00338040