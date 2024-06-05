Где в Калининграде вылечить спину?

«Защемило» спину? С кем не бывает! По статистике 80% людей знают о боли в спине не понаслышке.

Почему так происходит? Каждый день мы, сами того не замечая, перегружаем спину тяжелыми сумками, неправильным подъемом тяжестей, микротравмами и сидячим образом жизни.
Лечить спину можно годами. Сначала появляются первые симптомы — ноющая боль, дискомфорт, от которых, как правило, отмахиваются и стараются не обращать внимания. Со временем боль усиливается и лишает человека подвижности и трудоспособности. Боль пронзает так сильно, что все цели, планы и желания человека отодвигаются далеко на задний план. И лишь одна мысль остается — поскорее избавиться от нее. В ход идут мази, обезболивающие и противовоспалительные таблетки и даже блокады. Но каждый пациент, который выбрал этот путь лечения, не изменив образа жизни, приходит к тому, что препараты перестают помогать, а к болям в спине присоединяются побочные эффекты от лекарств.

А проблема в том, что такое лечение направлено только на снятие боли, а не на устранение причины заболевания. Боль заглушается, а разрушение позвоночника и суставов продолжается. Чтобы не только устранить симптомы, но и избавиться от причины заболеваний опорно-двигательного аппарата, существует методика под названием кинезитерапия.


Что такое кинезитерапия?

Это современный метод лечения спины и суставов естественным для организма способом, а именно правильным движением. Без дополнительных вмешательств, без уколов, таблеток и операций! В Калининграде с помощью метода кинезитерапии вот уже 20 лет медицинский центр «Кинезиологика» помогает жителям и гостям нашей области.


Какие проблемы помогают решить в центре «Кинезиологика»:

  • боли в спине, шее, пояснице, межу лопатками;
  • скованность движений;
  • межпозвоночная грыжа;
  • протрузии дисков;
  • головные боли и головокружения;
  • артроз и артрит;
  • сколиоз и нарушение осанки;
  • остеохондроз;
  • травмы, послеоперационное восстановление;
  • подготовка и реабилитация после эндопротезирования (замены суставов).


Как проходить лечение в центре «Кинезиологика»?

Лечение начинается с первичной консультации врача-кинезитерапевта и функционально-мышечного тестирования на специальном тренажёрном оборудовании в зале реабилитации. Затем врачом составляется лечебная программа индивидуально для каждого пациента с учетом его основного и сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет и т.п. Сами занятия проводятся под чутким контролем квалифицированных инструкторов и с обязательным наблюдением у врача. Упражнения на специальном тренажерном оборудовании безопасны и исключают осевую нагрузку на позвоночник и суставы. Воздействие оказывается на глубокие мышцы: в них восстанавливается кровоток, а значит и питание поврежденных суставов и позвоночника.
Современная кинезитерапия практически не имеет противопоказаний, так как учитывает физиологические особенности человека и доступна детям с 6 лет и взрослым без ограничений по возрасту.

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Хотите вернуться к активной жизни без боли? Приходите за здоровьем в медицинские центры «Кинезиологика»!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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г. Калининград, пр-т Калинина, 39А
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