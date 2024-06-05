Где в Калининграде вылечить спину?

«Защемило» спину? С кем не бывает! По статистике 80% людей знают о боли в спине не понаслышке.

Почему так происходит? Каждый день мы, сами того не замечая, перегружаем спину тяжелыми сумками, неправильным подъемом тяжестей, микротравмами и сидячим образом жизни.Лечить спину можно годами. Сначала появляются первые симптомы — ноющая боль, дискомфорт, от которых, как правило, отмахиваются и стараются не обращать внимания. Со временем боль усиливается и лишает человека подвижности и трудоспособности. Боль пронзает так сильно, что все цели, планы и желания человека отодвигаются далеко на задний план. И лишь одна мысль остается — поскорее избавиться от нее. В ход идут мази, обезболивающие и противовоспалительные таблетки и даже блокады. Но каждый пациент, который выбрал этот путь лечения, не изменив образа жизни, приходит к тому, что препараты перестают помогать, а к болям в спине присоединяются побочные эффекты от лекарств.

А проблема в том, что такое лечение направлено только на снятие боли, а не на устранение причины заболевания. Боль заглушается, а разрушение позвоночника и суставов продолжается. Чтобы не только устранить симптомы, но и избавиться от причины заболеваний опорно-двигательного аппарата, существует методика под названием кинезитерапия.







Что такое кинезитерапия?

Какие проблемы помогают решить в центре «Кинезиологика»:

боли в спине, шее, пояснице, межу лопатками;

скованность движений;

межпозвоночная грыжа;

протрузии дисков;

головные боли и головокружения;

артроз и артрит;

сколиоз и нарушение осанки;

остеохондроз;

травмы, послеоперационное восстановление;

подготовка и реабилитация после эндопротезирования (замены суставов).





Как проходить лечение в центре «Кинезиологика»?

Это современный метод лечения спины и суставов естественным для организма способом, а именно правильным движением. Без дополнительных вмешательств, без уколов, таблеток и операций! В Калининграде с помощью метода кинезитерапии вот уже 20 лет медицинский центр «Кинезиологика» помогает жителям и гостям нашей области.Лечение начинается с первичной консультации врача-кинезитерапевта и функционально-мышечного тестирования на специальном тренажёрном оборудовании в зале реабилитации. Затем врачом составляется лечебная программа индивидуально для каждого пациента с учетом его основного и сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет и т.п. Сами занятия проводятся под чутким контролем квалифицированных инструкторов и с обязательным наблюдением у врача. Упражнения на специальном тренажерном оборудовании безопасны и исключают осевую нагрузку на позвоночник и суставы. Воздействие оказывается на глубокие мышцы: в них восстанавливается кровоток, а значит и питание поврежденных суставов и позвоночника.Современная кинезитерапия практически не имеет противопоказаний, так как учитывает физиологические особенности человека и доступна детям с 6 лет и взрослым без ограничений по возрасту.Подписывайтесь на социальные сети медицинского центра «Кинезиологика», чтобы первыми узнавать новости, интересные предложения и полезные упражнения для вашего здоровья: VK

Хотите вернуться к активной жизни без боли? Приходите за здоровьем в медицинские центры «Кинезиологика»!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лиц. Л041-01 157-39/00312331