Проводится отбор пациентов на оперативное лечение по ОМС

19 июня на базе "Клиники Эксперт«проведут прием приглашенные специалисты из клиники «Скандинавия», г. Санкт-Петербург: хирург-уролог, травматолог-ортопед.

Семенов Сергей Александрович: хирург-уролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Стаж работы — более 13 лет.

Основная специализация: урология, андрология, нейроурология, урогинекология

Проведет прием взрослых по направлениям:

— мочекаменная болезнь;

— стрессовое недержание мочи (женщины);

— кисты почек (4 см и более)

— посткоитальные циститы (хроническое воспалительное поражение слизистой стенки мочевого пузыря у женщин, которое имеет прямую связь с половым актом)

— мужское бесплодие

Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас при себе иметь данные объективного обследования (общий анализ мочи, УЗИ почек) и консультации сторонних специалистов (при наличии).



Лоздовский Андрей Андреевич, травматолог-ортопед. Стаж работы — 13 лет .Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:

— Хирургия стопы (плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора, пяточная шпора, неврома Мортона)

— Хирургическая коррекция деформаций в т. ч. с использованием малоинвазивных методик

— Реабилитация

— Ортопедическое обеспечение

— Деструктивно-дистрофические заболевания суставов (остеоартрит, артроз, хондромаляция)

— Остеохондропатии, асептический некроз

— Воспалительные заболевания сухожилий, мышц и околосуставных тканей (капсулит, эпикондилит, тендинит, лигаментит, фасциит)

— Импиджмент-синдром

— Последствия травм опорно-двигательного аппарата (контрактуры, последствия переломов, несвежие повреждения мягких тканей, рубцы)

— Оказание экстренной и плановой помощи пациентам с травмами (переломы, вывихи, раны, разрывы сухожилий, повреждения менисков, ожоги и т. д.)

— Реабилитация после травм, в том числе спортивных, и операций на опорно-двигательной системе (разработка индивидуальной программы реабилитации)

Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.

На консультации врачи проведут тщательный осмотр пациентов, дадут рекомендации о тактике лечения. Расскажут, как по полису ОМС попасть на лечение в «Скандинавию» — одну из крупнейших сетей клиник России. А при необходимости уже в ходе приёма пригласят в Санкт-Петербург.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48

— через сайт «Клиники Эксперт»

— В группе ВКонтакте

— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу — ул. Букетная, 2 .