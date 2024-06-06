«Калининградтеплосеть»: что делать, если остались долги?

Уважаемые калининградцы! Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» вместе с вами завершает отопительный сезон и выражает искреннюю благодарность всем, кто вместе с нами ожидал прихода по-настоящему летнего тепла и своевременно оплачивал коммунальные услуги.

В то же время некоторые жители нашего города по различным причинам не смогли вовремя и в полном объеме оплачивать услуги по теплоснабжению и теперь имеют задолженность перед предприятием.

С целью избавить вас от неприятных судебных разбирательств нами подготовлены досудебные претензии, которые в течении июня получат те, кто имеет долги по теплоснабжению.

Если вы получили такую претензию, просим вас оплатить указанную в ней сумму с целью предупреждения различных неприятных последствий, связанных с взысканием долга за коммунальные услуги по судебному решению, таких как арест имущества, запрет выезда за границу, дополнительных расходов, связанных с уплатой пени и судебных издержек.

Кроме того, в случае добровольной оплаты задолженности в течение месяца после получения претензий предприятием не будет начисляться пеня! В случае же неуплаты указанной в претензии суммы «Калининградтеплосеть» будет вынуждена обратиться в суд и провести все предусмотренные законом мероприятия по принудительному взысканию долга.

Если у вас есть вопросы относительно задолженности или вы столкнулись с трудностями при ее оплате, вы всегда можете обратиться к нам по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 58, задать вопрос на нашем сайте: https://www.kts39.ru/ в соответствующем разделе, написать нам на электронную почту info@kts39.ru или позвонить по телефонам: 667-021, 667-160, 667-161. Специалисты отдела по работе с дебиторской задолженностью дадут подробные разъяснения по всем вопросам.

Если по какой-то причине вы не имеете возможности погасить всю указанную в квитанции задолженность единовременно, можно обратиться за рассрочкой в отдел по работе с дебиторской задолженностью предприятия или позвонить по телефону 667-069. Вместе мы сможем найти оптимальное решение!