«МегаФон» и Республика Коми усилят сотрудничество по цифровизации региона

«МегаФон» и Правительство Коми договорились о развитии телекоммуникационных технологий на территории региона. В соглашении, подписанном сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума — 2024, обозначены приоритетные направления и определены акценты для решения вопросов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и туризма.

Подписи в документе поставили генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава Республики Коми Владимир Уйба. В ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реализацию проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства, обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов.

Важной составляющей совместной работы станет внедрение решений по сохранению безопасности на автодорогах региона с помощью современных цифровых решений, аналитических инструментов big data «МегаФона» для комплексной оценки потоков миграции населения, систем экологического онлайн-мониторинга, а также защиты от киберугроз.


«Республика Коми является важным регионом для „МегаФона“ — здесь работают сотни телеком-объектов в городах и удаленных населенных пунктах, мобильная связь и скоростной интернет обеспечены на нефте- и газовых месторождениях, предприятиях угольной промышленности. В текущем году запланировано масштабное расширение покрытия и ёмкости сети в Республике — работы затронут свыше 350 базовых станций, в том числе новое телеком-оборудование будет установлено в более чем 20 локациях, — рассказал генеральный директор „МегаФона“ Хачатур Помбухчан. — Уверен, что партнерство с региональными властями позволит реализовать проекты по увеличению доступности телеком-услуг для жителей Коми, а также откроет широкие перспективы по цифровизации государственных и коммерческих предприятий».
«Сотрудничество между компанией „МегаФон“ и Республикой Коми развивается успешно и на долгосрочной основе, — отметил глава Республики Коми Владимир Уйба. — Сегодня оно подкреплено соглашением, направленным, в первую очередь, на развитие информационно-телекоммуникационных технологий в Республике. Мы заинтересованы в цифровой трансформации региона, которая позволит повысить эффективность управления, улучшить качество жизни граждан, создать новые возможности для развития экономики. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать решению этих задач, реализации инфраструктурных проектов цифровизации региона, а также повышению экономического потенциала республики в целом».

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