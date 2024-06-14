Как получить операционное лечение по полису ОМС в клинике Санкт-Петербурга

21 июня на базе «Клиники Эксперт» проведет прием приглашенный специалист из клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург.
Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Стаж работы — 35 лет.
Проведёт приём взрослых по направлениям:
— Дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы)
— Патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей (травмы, опухоли, сдавления), травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи)
— Опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков; стойкие болевые синдромы позвоночника.
На консультации Вадим Наильевич проведет тщательный осмотр пациентов, даст рекомендации о тактике лечения. Расскажет, как по полису ОМС попасть на лечение в «Скандинавию» — одну из крупнейших сетей клиник России. А при необходимости уже в ходе приёма пригласит в Санкт-Петербург.
Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи по адресу — ул. Букетная, 2 .
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040