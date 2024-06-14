Как получить операционное лечение по полису ОМС в клинике Санкт-Петербурга

21 июня на базе «Клиники Эксперт» проведет прием приглашенный специалист из клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург.

Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Стаж работы — 35 лет.

Проведёт приём взрослых по направлениям:

— Дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы)

— Патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей (травмы, опухоли, сдавления), травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи)

— Опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков; стойкие болевые синдромы позвоночника.

На консультации Вадим Наильевич проведет тщательный осмотр пациентов, даст рекомендации о тактике лечения. Расскажет, как по полису ОМС попасть на лечение в «Скандинавию» — одну из крупнейших сетей клиник России. А при необходимости уже в ходе приёма пригласит в Санкт-Петербург.

Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48

— через сайт «Клиники Эксперт»

— В группе ВКонтакте

— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу — ул. Букетная, 2 .



Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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