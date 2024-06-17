В «Клинике Эксперт» проведут приём врачи из Москвы и Курска

В середине июня в Калининграде на базе «Клиники Эксперт» проведут приём врач-ревматолог и акушер-гинеколог.

24 и 25 июня Князева Лариса Александровна — врач-ревматолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук. Стаж 26 лет.

Лариса Александровна — высокопрофессиональный врач, педагог и лектор. Специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов, таких как: остеоартроз, остеопороз, ревматоидный артрит, фибромиалгия, подагра и др.

Выполняет внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов, при наличии соответствующих показаний.

При обращении к ревматологу желательно иметь результаты следующих анализов, которые были получены не более двух недель назад:

— общий анализ крови (СОЭ)

— С-реактивный белок

— ревматоидный фактор

— мочевая кислота

— АСТ, АЛТ

26 июня Буралкина Наталья Александровна — доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, хирург. Автор более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, пяти патентов. Наталья Александровна принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Стаж 25 лет.

На приёме доктор проведёт:

— Визуальный осмотр; оценку гинекологического статуса; анализ лабораторно-инструментальных методов обследования.

— Даст рекомендации по обследованию и лечению.

— Проведёт отбор пациентов на операции по ОМС в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.

Наталья Александровна специализируется на оказании оперативной медицинской помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями (миома матки, кисты и опухоли яичников, выпадение и опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, эстетические проблемы наружных половых органов, полипы и гиперпластические процессы эндометрия).

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48

— через сайт «Клиники Эксперт»

— В группе ВКонтакте

— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу — ул. Букетная, 2 .



Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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