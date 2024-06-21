В конце июня Калининград посетит врач-колопроктолог

28, 29 и 30 июня в «Клинике Эксперт» проведет прием врач-колопроктолог Тянишов Дмитрий Сергеевич. Член ассоциации колопроктологов России, Российского общества колоректальных хирургов, Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу, а также член Европейского общества колопроктологов. Стаж 8 лет.

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