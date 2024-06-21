В конце июня Калининград посетит врач-колопроктолог

28, 29 и 30 июня в «Клинике Эксперт» проведет прием врач-колопроктолог Тянишов Дмитрий Сергеевич. Член ассоциации колопроктологов России, Российского общества колоректальных хирургов, Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу, а также член Европейского общества колопроктологов. Стаж 8 лет.

Направления работы:
— Геморрой
— Острая и хроническая анальная трещина
— Парапроктит
— Свищи заднего прохода
— Полипы анального канала и прямой кишки
— Кандиломы перианальной области
— Остаточные геморроидальные бахромки

В своей практике Дмитрий Сергеевич предпочитает малоинвазивные (безболезненные, непродолжительные, не требующие длительного восстановления) методики лечения болезней анального канала, прямой кишки и перианальной области. А также использует оперативные методы лечения, такие как: лигирование, лазерное лечение, геморроидэктомия, метод SiLaC, метод LOCULA, PRP-терапия, ботокс-терапия.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48
— через сайт «Клиники Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале «Клиники Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу — ул. Букетная, 2 .

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Л041-01157-39/00338040
Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
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