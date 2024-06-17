«МегаФон» включил 4G под сенью старейшего дуба Калининградской области

Специалисты компании запустили сеть четвертого поколения (4G) в городе Ладушкине Калининградской области. Теперь гости и местные жители могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с независимо от своего местонахождения.

Всего в 30 км от Калининграда, на берегу Калининградского залива Балтийского моря, расположен атмосферный город Ладушкин, который хранит в себе историю тевтонских орденов, а по некоторым исследованиям, помнит и древних людей, живших в этих местах во времена каменного и бронзового веков. Здесь расположен древнейший памятник природы — 900-летний дуб, являющийся достопримечательностью всего региона и украшением герба Ладушкина.

Сегодня город стал туристическим центром, привлекающим путешественников со всей страны, только в 2024 году его посетили жители 57 регионов России и израсходовали почти 2 тысячи ГБ, что сопоставимо с просмотром одной тысячи фильмов в HD-качестве. Чтобы обеспечить современными услугами связи как местных жителей, так и туристов, специалисты оператора запустили 4G-сигнал на территории города. В результате работ абонентам стал доступен мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с и технология VoLTE, которая существенно улучшает качество звонков благодаря мгновенному соединению и кристально чистому звуку.

«Калининградская область за последние годы по праву стала одним из самых притягательных туристических регионов нашей страны. Качественная мобильная сеть — один из критериев гостеприимности локации и важное условие при выборе места для отдыха и путешествий. Поэтому мы активно ведем работы по возведению самой обширной мобильной сети в области. На сегодняшний день, во всех административных центрах региона работает 4G», — прокомментировал улучшения директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.