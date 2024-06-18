В Калининграде во второй раз пройдет фестиваль «Моррисонфест опен-эйр»

6 июля состоится второй фестиваль рок и электронной музыки «Моррисонфест опен-эйр».

Дебютный фестиваль, прошедший в прошлом году (тоже в День города Калининграда) стал одним из ярчайших событий прошлого лета, собрав более 2000 любителей качественной музыки! В этом году организаторы планируют превзойти успех прошлого года и обещают сделать музыкальный праздник на самом высоком уровне.





Музыкальная программа будет состоять из двух блоков. Рок-блок представят калининградские трибьюты групп Queen и Offspring, а также главный хедлайнер фестиваля: официальный трибьют группы AC/DC в России (AZ/DZ, г. Москва). А после полуночи легенд рока сменит электронный блок с ведущими ди-джеями Калининграда и гостями из Санкт-Петербурга - командой Low Riders & SmokyD!

Организацию бара и фудкорт-зоны на фестивале берет на себя легендарный бар Morrison, не нуждающийся в представлении. Фестиваль состоится на территории Речного клуба «Пирс» (ул. Ялтинская, 66 к14) на берегу реки в окружении катеров и яхт. Атмосфера обещает быть незабываемой. Билеты в магазине «Пирамида» и баре Morrison.

Организаторы благодарят за поддержку партнеров фестиваля: радио «Максимум», рекламное агентство «Мольберт и Братья», компанию «Деловая Русь - кровельные материалы», «Ресторан сервис» и воду «Aqua-viva», компанию «КДмаркет», «JOIA» и бренд «LAB№50».

Начало мероприятия: 17:00

Место проведения: ул. Ялтинская, 66 к14

Билеты на сайте «Пирамиды» и в баре Morrison



Телефон 505-222

Почта: morrisonbar@inbox.ru

Соцсети: @morrisonfest

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