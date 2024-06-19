Неделю еды и музыки на острове Канта признали лучшей ярмаркой в России

Большие городские ярмарки на острове Канта — уже традиция. С 2021 года Собор проводит их дважды в год. Маркет всегда сопровождается выступлениями уличных музыкантов, мастер-классами местных ремесленников и другими развлечениями.

Первая ярмарка, которая длилась почти месяц, состоялась на острове весной 23-го года. Тогда же на аллее появилась отдельная сцена с большим экраном, на котором стали показывать короткометражные фильмы, проводить караоке-турниры и викторины. Сцену заняли диджеи и калининградские группы: König Brass Band, Mescaline, Frijazz и другие. Появились мастер-классы по граффити, танцам, йоге и даже передвижные выставки. Добавилась творческая мастерская, где доступными стали уроки городских ткачей, гончаров, кузнецов и других ремесленников.

Экспериментами, уже гастрономическими, был отмечен и фудкорт. Страчателла из елки, голландские блинчики с фруктами, испанские пончики, паровой палтус с арахисовой пастой, швейцарский раклет — чего тут только не было.


Эту ярмарку и признали лучшей на конкурсе «Торговля России», что в седьмой раз проводит Министерство промышленности и торговли. На участие в конкурсе подали 2300 заявок. Среди номинаций — «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший объект фастфуда», «Лучший магазин» и другие. Прием заявок был завершен 27 апреля, вскоре объявили результаты, и ярмарке вручили диплом, подписанный министром промышленности и торговли... Антоном Алихановым. Правда, когда итоги конкурса стали известны, Антон Андреевич был «всего лишь» губернатором.

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