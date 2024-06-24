Предвыборная агитация: прейскурант на изготовление печатных агитматериалов

Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ООО «Калининградский печатный двор» на выборах 2024 г.
В соответствии с статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 61-1 Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области», статьей 55-1 Закона Калининградской области от 18 марта 2008 года № 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», ООО «Калининградский печатный двор» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на досрочных выборах Губернатора Калининградской области, назначаемых на 8 сентября 2024 года, в течение нескольких дней подряд — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.
Стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведены в таблице:
Листовки полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м
|
Формат / Тираж
|
1000
|
2000
|
5000
|
А6
|
7900
|
8500
|
10000
|
А5
|
8500
|
9500
|
13000
|
А4
|
9500
|
11900
|
18900
Буклеты полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м
|
Формат / Тираж
|
1000
|
5000
|
А4
|
10200
|
19900
Плакаты полноцветные односторонние, бумага 80 г/кв.м
|
Формат / Тираж
|
100
|
500
|
1000
|
А3
|
5600
|
7100
|
8900
|
А2
|
11700
|
13800
|
16500
|
А1
|
18800
|
23000
|
28300
Цены указаны без НДС.
В соответствии с требованиями Законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100% предоплаты.
Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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