Предвыборная агитация: прейскурант на изготовление печатных агитматериалов

Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ООО «Калининградский печатный двор» на выборах 2024 г.

В соответствии с статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 61-1 Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области», статьей 55-1 Закона Калининградской области от 18 марта 2008 года № 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», ООО «Калининградский печатный двор» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на досрочных выборах Губернатора Калининградской области, назначаемых на 8 сентября 2024 года, в течение нескольких дней подряд — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

Стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведены в таблице:

Листовки полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж 1000 2000 5000 А6 7900 8500 10000 А5 8500 9500 13000 А4 9500 11900 18900

Буклеты полноцветные двухсторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж 1000 5000 А4 10200 19900

Плакаты полноцветные односторонние, бумага 80 г/кв.м

Формат / Тираж 100 500 1000 А3 5600 7100 8900 А2 11700 13800 16500 А1 18800 23000 28300

Цены указаны без НДС.

В соответствии с требованиями Законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100% предоплаты.

Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

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