Школа № 28 открывает 10-й класс «Высоких технологий» при поддержке БФУ им. Канта

Получение практикоориентированных навыков, обучение на новейшем оборудовании, участие в реализации реальных научных проектов и возможность стажировок в ведущих образовательных центрах — что ещё запланировано в рамках уникальной образовательной программы МАОУ СОШ № 28 для 10-х классов совместно с БФУ им. И. Канта для школьников?

Валерия Родионова. Кандидат физико-математических наук, директор НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта.



«Наша задача – объединить изучение физики, математики, инженерии и информационных технологий для того, чтобы пригласить тех учеников, которые будут участвовать в четвертой промышленной революции, создавать новые инструменты будущих технологий. Подобные разработки в дальнейшем повлияют на продолжительность, качество жизни. Это большая миссия для человечества»



Проект нацелен на систематическое погружение школьников в междисциплинарные технологические задачи на протяжении двух лет. Например, при изучении определенной темы физики, школьники будут знакомиться с практическими примерами и опытом применения соответствующих законов, а также установят связи с другими разделами физики и смежными науками.

Ожидается, что в результате у выпускников сформируется целостное технологическое мировоззрение. Они приобретут понимание системы разделения труда в различных отраслях, что поможет им в уверенном выборе профессии или определении дальнейшей траектории развития.

МАОУ СОШ № 28 открывает набор в 10-й класс с физико-математическим уклоном, где особое внимание будет уделяться наукоемкой составляющей образования.

Ведущими преподавателями станут Александр Соловьев —учитель физики, астрономии, Евгений Удовиченко — учитель математики, Игорь Рычков — учитель информатики, Артем Евсеев — педагог дополнительного образования, руководитель инженерного блока. За плечами педагогов многолетняя работа в педагогической сфере, успешная подготовка победителей, призеров Всероссийских олимпиад школьников и высокобалльников ОГЭ и ЕГЭ. Участие в конкурсах профессионального мастерства, в региональных и всероссийских олимпиадах. Под руководством педагогического состава школы обучающиеся освоят углубленный курс физики, математики, информатики, инженерного образования. Предполагается изучение дополнительных, профильных дисциплин: «Научные открытия и их роль в развитии технологий», «Физика наукоемких производств», «Машинное обучение и искусственный интеллект в технологиях».

Реализация практической исследовательской деятельности будет доступна на базе научно-технологического парка «Фабрика» БФУ им. И. Канта. Современный комплекс представляет собой первый и единственный в своем роде объект инновационной инфраструктуры в Калининграде, созданный совместно БФУ им. И. Канта и Правительством Калининградской области.

Обучающиеся смогут еженедельно использовать потенциал современной научной инфраструктуры для выполнения лабораторных исследований и проектных работ под руководством ведущих ученых и инженеров региона. Лабораторная база включает направления оптики, материаловедения, структурных и магнитных свойств, физико-химических свойств, методов синтеза и изготовления материалов, а также инжиниринговый центр, в том числе, для создания прототипов устройств датчиков, установок напыления элементов памяти.

Одним из ключевых преимуществ программы станет возможность прохождения стажировок у ведущих академических и индустриальных партнеров. Участники программы смогут стать частью крупных инновационных проектов в области солнечной энергетики, водоочистки, робототехники и других передовых направлениях.

В число вузов-партнеров БФУ им. И. Канта входят такие престижные вузы, как МГУ имени М.В. Ломоносова, РТУ МИРЭА, ИТМО, МИСиС, СПбПУ, ДВФУ и другие. Среди индустриальных партнеров ОКБ «Факел», Госкорпорация «Росатом», корпорации Encore и GS Group.

С подробной информацией о начале и порядке поступления вы можете ознакомиться на сайте школы в разделе «Поступление в 10-й класс».



