Телемост от «Яндекс 360» стал лидером среди российских сервисов ВКС

Самым популярным российским сервисом видеоконференцсвязи стал Телемост от Яндекс 360 для бизнеса. По популярности среди пользователей из России он уступил лишь Zoom и Skype. Об этом сообщает ИАА TelecomDaily, ссылаясь на собственное исследование.

Информационно-аналитическое агентство отмечает, что российские сервисы ВКС продолжают увеличивать присутствие на рынке. Так, из 12 популярных сразу 8 созданы отечественными компаниями. В ТОП-3 по популярности вошли Zoom (им пользуются 67% опрошенных), Skype (44,3%) и Телемост (19%).

За последние 2-3 года предпочтения пользователей значительно изменилась. Так, Zoom увеличил популярность, его рост составил 32%. В то же время Skype потерял сразу 22%, а Телемост вырос на 188% (почти в 3 раза).


В опросе ИАА TelecomDaily приняли участие более 1000 респондентов из числа граждан РФ, занимающих руководящие должности и владеющих бизнесом, которые активно применяют в своей работе ВКС-сервисы.

Опрос также коснулся функций ВКС-сервисов на основе искусственного интеллекта, без которых пользователи уже не могут себе представить видеоконференцсвязь. В лидерах по применению интеллектуальное шумоподавление (24,5%), распознавание речи (18,8%), перевод в режиме реального времени (18%), размытие фона/виртуальный фон (15,5%).  

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