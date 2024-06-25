Ловите топ-5 выгодных предложений летнего сезона от «Планеты Спорт»

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4. Также «Планета Спорт» продолжает дарить 100% стоимости велосипеда Giant в качестве скидки на следующую покупку до 30 июня!

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5. Для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться комфортным отдыхом на природе — новое поступление туристического снаряжения High Peak.

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Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
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Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
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