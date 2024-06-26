В Калининграде 28 июня пройдет 2 этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

4,5 тыс. рабочих мест представят региональные работодатели жителям области на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

28 июня более 80 организаций и порядка 20 учреждений среднего и высшего образования встретятся с соискателями и проведут собеседования на более чем 1,1 тыс. вакансий в сферах производства, транспорта, сельского хозяйства, силовых структур, деятельности в области информации и связи и др.

Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья будет представлено 244 квотируемых рабочих места.

Наши волонтеры с яркими флаерами «Работа России» помогут сориентироваться на площадке мероприятия!

Вас ждут во Дворце спорта «Янтарный» по адресу: г. Калининград, ул. Согласия, 39.
Время работы ярмарки: 28 июня 2024 года с 10:00 до 14:00.

12+ #калининградскаяобласть #ЦЗН


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