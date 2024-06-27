Axenix стандартизировал работу над флагманским продуктом In.Plan

Консалтинговая технологическая компания Axenix специализируется на масштабных проектах цифровой трансформации бизнеса с учетом отраслевой специфики. Один из ключевых продуктов компании — цифровая платформа интегрированного планирования In.Plan для управления цепями поставок. Для эффективной командной работы и разработки решения, Axenix использует «Яндекс Трекер», который входит в цифровую среду «Яндекс 360» для бизнеса.

В связи со значительным ростом команды In.Plan возникла необходимость в едином инструменте для упорядочивания процессов, стандартизации разработки и легкого масштабирования. После анализа предложений на рынке, команда выбрала «Яндекс Трекер». Одним из критериев стал успешный опыт внедрения других облачных решений от Яндекса.

В «Яндекс Трекере» отражен весь производственный цикл: специалисты команды In.Plan создают задачи, устанавливают взаимосвязи между ними, отслеживают выполнение по статусам и фиксируют рабочее время. Такой подход позволяет анализировать расход ресурсов на задачи и планировать выполнение масштабных проектов.

Для повышения прозрачности и структурированности бизнес-процессов команда In.Plan разработала релизную политику. Документацию разместили в сервисе «Яндекс Вики», который также входит в цифровую среду «Яндекс 360» для бизнеса и интегрирован с «Трекером». Это позволило внедрить сквозные сценарии.

Благодаря использованию стандартов и единому пространству работы повысилась скорость, качество и эффективность разработки продукта.

«Сервис „Яндекс Трекер“ и встроенные в него инструменты помогли нам сделать работу IT-команды понятной для всех участников, более управляемой и измеримой. Теперь стейкхолдеры могут в реальном времени отслеживать динамику результатов разработки продукта», — прокомментировал Сергей Мозжеров, технический директор In.Plan.

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